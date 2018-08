Minstens één dode en twee zwaargewonden bij steekpartij in voorstad Parijs

In Trappes vond donderdagochtend een mesaanval plaats waarbij minstens één dode viel. (themabeeld) Foto: Shutterstock

In Trappes, een voorstad ten westen van Parijs, vond donderdagochtend een mesaanval plaats waarbij minstens één dode en twee zwaargewonden vielen. Dat bevestigt de politie van het departement Yvelines. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend, maar volgens BFM TV verschanste de aanvaller zich eerst een tijd in een woning alvorens hij werd neergeschoten door de politie.

Trappes is een voorstad ten westen van Parijs Foto: Google Maps

Volgens Franse media ging het om een steekpartij, waarbij één persoon om het leven kwam en twee anderen gewond raakten. De dader is even later “geneutraliseerd”, meldt de politie.

Privésfeer

Nog volgens BFM TV zou de dader een dertiger zijn die een aantal jaar geleden al werd veroordeeld voor terrorisme. Vermoedelijk heeft de steekpartij van vandaag niets te maken met terreur, maar zou het om een incident binnen de privésfeer gaan.

