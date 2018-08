Nutri-score op voedingsproducten: “Pas nuttig als iedereen verplicht wordt het te gebruiken”

Brussel - De nutri-score is een erg doeltreffende manier om mensen aan te zetten tot het kopen van gezondere voedingsproducten, zo reageert voedingsdeskundige ­Patrick Mullie (VUB) donderdag op de aangekondigde invoering van dat label. Hij betreurt wel dat het slechts gaat om een label op vrijwillige basis. “Dit systeem is zeer efficiënt als iedereen verplicht wordt het te gebruiken”, klinkt het.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kondigde woensdag de invoering van de nutri-score aan voor de voedingsproducten in België. Dat is een voedingslabel op vrijwillige basis, dat met een eenvoudige kleurencode - van donkergroen tot donkerrood - aangeeft in welke mate een product bijdraagt tot een evenwichtige voeding. Het systeem wordt ook al in Frankrijk gehanteerd.

Foto: COL

Voedingsexpert ­Patrick Mullie denkt dat het label erg efficiënt is om consumenten te informeren. “Het positieve aan het systeem is dat je dankzij het eenvoudige label onmiddellijk kan zien of het om een gezond product gaat of niet. Dit is veel duidelijker dan die reeks cijfertjes die je nu op de verpakkingen vindt”, zo zegt hij.

De voedingsexpert vreest wel dat het vrijwillige aspect de efficiëntie ervan kan ondermijnen. “Dat is spijtig. Het is alsof je de sigarettenfabrikanten zelf laat kiezen of ze op hun verpakking al dan niet de boodschap plaatsen dat roken dodelijk is.” Maar dat wil volgens hem niet zeggen dat het label een doodgeboren kind is. “Wie producten produceert met een groen label, zal dit wellicht gebruiken. Als consument zal je dan wel beseffen dat het verdacht is wanneer het label niet op een product staat.”

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, had woensdagavond al laten verstaan dat de meeste voedingsproducenten geen voorstander zijn van het systeem. “Het wordt tegengehouden door de voedingsindustrie omdat het een systeem is dat werkt en dat mensen echt kan motiveren om minder cola, snoep en kant-en-klaargerechten te kopen”, zegt Mullie daarover.