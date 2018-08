De ‘spookspeler’ van Real Madrid die rookt en 90.000 euro per week verdient, duikt eindelijk op (en hij is slechtgezind)

Real Madrid bereidt zich in Madrid voor op een uitwedstrijd bij het verraderlijke Girona. Thibaut Courtois redt volleys van Gareth Bale, maar zag ook een ‘nieuwe’ speler opduiken bij De Koninklijke.

Niemand minder dan Fabio Coentrao verscheen nog eens in Madrid. De intussen 30-jarige Portugees was lange tijd “vermist”, zoals de Spaanse krant AS het omschreef, maar trainde dinsdag voor het eerst sinds lang weer eens mee met Los Blancos.

Training session Real Madrid

Het is duidelijk dat Coentrao niet meteen in de plannen van Real past aangezien hij in zijn eentje trainde. Hij maakte ook geen deel uit van de selectie die naar de VS trok tijdens deze zomer. Als je geen Real-fan bent, was je waarschijnlijk zelfs al vergeten dat de Portugees bij Real speelt.

Dat dachten ze dus ook bij AS en dus deelde de linksback in zijn post op Instagram een steek uit richting “de pers” met de boodschap: “Training session check, Real Madrid check, Press X”.

Alles heeft te maken met het volgende artikel van AS:

De vermiste roker

“Fabio Alexandre da Silva Coentrao is vermist”, begon de Spaanse krant zijn relaas. “Dertig jaar oud, 1m79 groot en 70 kilogram zwaar. Hij werd het laatst gezien op een voetbalveld op 20 mei in het Jamor National Stadium in de Portugese bekerfinale tegen Aves, in een shirt van Sporting Lissabon.”

“Hij is al meer dan 60 dagen niet actief geweest op sociale media (tot nu dus, red.), ook niet toen hij zijn privéjacht gebruikte om vijftien vissers te redden in juli. Een bron beweert dat hij is teruggekeerd naar de Madrileense buurt van La Finca, waar veel Real-spelers wonen. Daar zou hij trainen met zijn personal coach. Maar niemand heeft hem tot nu toe gezien op training.”

“Coentrao keerde deze zomer terug van een uitleenbeurt bij Sporting Lissabon. Hij heeft nog één seizoen te gaan van zijn genereus zevenjarig contract dat José Mourinho hem gaf in 2011. De speler heeft Madrid dus al 55 miljoen euro gekost: 30 miljoen van zijn transfersom plus 25 miljoen in salarissen. Sindsdien speelde hij twee seizoenen bij Monaco en Sporting, op huurbasis.”

“Tijdens zijn periode in Madrid heeft hij achttien blessures gehad”, ging AS door. “Voor zijn uitleenbeurt aan Monaco in het seizoen 2015/16 speelde hij gemiddeld 30 minuten per wedstrijd (en 106 optredens voor Real in totaal, red.). Hij testte meermaals de zenuwen van Mourinho. Onder andere door niet op te dagen voor trainingen en, in een berucht vooral, te roken tijdens een verjaardagsfeest. Hij is nog niet bijgeleerd want vorig jaar vroeg Sporting hem om van zijn rookgewoonte af te geraken.”

AS voegde er nog aan toe dat Real Madrid verwacht dat Coentrao’s manager een oplossing vindt. Net als de voorbije drie seizoenen. Coentrao speelde vorig seizoen 44 wedstrijden voor Sporting Lissabon en verdient zo’n 90.000 euro per week. Afwachten welke club hem dit seizoen opvangt...