Bromfietser rijdt in op geparkeerde vrachtwagen in Harelbeke, in kritieke toestand naar ziekenhuis

Harelbeke - In het West-Vlaamse Harelbeke is woensdagavond een bromfietser op een stilstaande vrachtwagen ingereden. De bestuurder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Woensdagavond net voor 11 uur kreeg de politiezone Gavers een oproep binnen over een ongeval in de Keizerstraat in Stasegem, een deelgemeente van Harelbeke. Een jonge bromfietsbestuurder reed er tegen de geparkeerde oplader van een vrachtwagen. Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Stasegem, was zeer ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is nog steeds kritiek, zo meldt het parket.

Het parket kwam ter plaatse en zal het ongeval verder onderzoeken, men vermoedt dat het om een onoplettendheid van de bestuurder gaat. Er waren geen derden betrokken bij het ongeval.