Antwerp-aanvaller voor het eerst opgeroepen voor nationale ploeg van Ghana

William Owusu is op zijn 28e voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De Ghanese aanvaller van Royal Antwerp FC kreeg een telefoontje van bondscoach Kwesi Appiah voor de Africa Cup-wedstrijd tegen Kenia (7 september). “Dit is een droom die uitkomt”, aldus Owusu.

“Ik weet niet goed hoe ik kan verwoorden hoe blij ik met dit nieuws ben”, aldus Owusu in de Ghanese pers. “Het is al lang een droom om te spelen voor mijn nationale ploeg, dus is het prachtig nieuws. Ik ben echt blij en wil dan ook God bedanken voor deze kans.”

Owusu kan samen met ploegmaat Daniel Opare afreizen naar Afrika, de verdediger van Antwerp is een vaste waarde in de Ghanese nationale ploeg. Ook Nana Ampomah (Waasland-Beveren) en Franck Acheampong (ex-Anderlecht) maken deel uit van de selectie.

Bij Antwerp begon Owusu goed aan het seizoen. Op de derde speeldag bezorgde hij The Great Old de drie punten op het veld van Moeskroen, hij scoorde het enige doelpunt negen minuten voor tijd. Vorig seizoen scoorde Owusu dertien keer in de competitie en eenmaal in de Croky Cup.