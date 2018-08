Trump wekt woede van “racistisch” Zuid-Afrika na Fox News-uitzending

De Amerikaanse president Trump heeft donderdagochtend de woede van de Zuid-Afrikaanse regering gewekt met een tweet waarin hij het land ervan beschuldigt massaal blanke boeren te vermoorden.

Trump verstuurde vannacht om half vijf Belgische (en Zuid-Afrikaanse) tijd een tweet waarin hij zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo de opdracht gaf om “de Zuid-Afrikaanse inbeslagnames en onteigeningen van land en boerderijen nauwgezet in de gaten te houden.”

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 augustus 2018

Het bericht van Trump lijkt een rechtstreeks gevolg te zijn van een “exclusief onderzoek” door de rechtse nieuwszender Fox News. “De president van Zuid-Afrika Cyril Ramaphosa neemt zonder compensatie land af van zijn eigen burgers omdat ze de verkeerde huidskleur hebben. Dat is letterlijk de definitie van racisme”, begon journalist Tucker Carlson zijn verhaal, waarna hij de Zuid-Afrikaanse overheid “racistisch” en “immoreel” noemde.

Video: Fox News

Controversieel beleid

Zuid-Afrika voert momenteel inderdaad een bijzonder controversieel hervormingsprogramma door dat blanke grondeigenaars dwingt hun land af te staan “in het algemeen belang”. Zo eiste de overheid vorige week dat twee grootgrondbezitters (die een voorgestelde compensatie weigerden) hun boerderijen zonder compensatie zouden afstaan.

Volgens lokale media is Akkerland Boerdery in de noordelijke provincie Limpopo bijvoorbeeld 20 miljoen rand (ongeveer 12 miljoen euro) waard, maar bood de overheid slechts 2 miljoen rand (1,2 miljoen euro) aan als compensatie. Het bedrijf dat eigenaar is van de gronden weigerde dat bedrag, en wordt nu bedreigd met een complete inbeslagname zonder compensatie. De Zuid-Afrikaanse overheid gebruikt dit geval dus als testcase voor het nieuwe beleid.

'n Wildsplaas in Limpopo van Akkerland Boerdery (Edms.) Bpk. is nié onteien sonder vergoeding nie, sê Agri SA.



Lees meer hier: https://t.co/4QVgSJkyKg#AgriLimpopo pic.twitter.com/GeSnGj9AtZ — AgriLimpopo (@agri_limpopo) 21 augustus 2018

De stappen van de overheid lokten paniek uit bij blanke landeigenaars en op de beurzen. Zo waarschuwde de Zuid-Afrikaanse staatsbank Land Bank dat het beleid “een grote druk op de economie” zou leggen als de landbouwsector het vertrouwen zou verliezen en zou stoppen met investeren.

De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa maakte van zijn landhervorming een speerpunt van zijn verkiezingscampagne Foto: REUTERS

President Ramaphosa beloofde al meermaals een agressiever beleid te voeren om land van blanken te herverdelen naar de lang onderdrukte zwarte bevolking. Daarmee zou een einde komen aan het zogenaamde “willing seller, willing buyer”-beleid dat na het einde van de Apartheid in 1994 gangbaar werd, dat dicteerde dat eigenaars hun grond niet zonder toestemming moesten verkopen. Statistieken wijzen uit dat 72 procent van alle landbouwgrond in Zuid-Afrika in handen is van blanken, die slechts 9 procent van de totale bevolking uitmaken.

Moordcijfers kloppen niet

President Trump waarschuwde in zijn tweet ook voor het “massaal vermoorden van boeren”, maar dat lijkt minder correct. Uit een recente studie van AgriSA, één van de grootste organisaties van Zuid-Afrikaanse boeren, blijkt namelijk dat de moordcijfers nog nooit zo laag waren in de afgelopen 20 jaar. In de periode 2017-2018 werden 47 boeren vermoord, de piek dateert al van 2001 en 2002 toen 140 moorden genoteerd werden.

De Zuid-Afrikaanse overheid reageerde dan ook (op Twitter), met de boodschap dat het land “deze bekrompen interpretatie die er enkel is op gericht om onze natie te verdelen en ons te herinneren aan ons koloniaal verleden totaal verwerpt”, en dat “Zuid-Afrika het tempo van de landhervormingen op zorgvuldige en inclusieve wijze zal opdrijven, op een manier die ons land niet verdeelt”.

South Africa totally rejects this narrow perception which only seeks to divide our nation and reminds us of our colonial past. #landexpropriation @realDonaldTrump @PresidencyZA — South African Government (@GovernmentZA) 23 augustus 2018