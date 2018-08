Het (nog) onbekende toptalent: in de schaduw van twee collega’s werpt Nederlander zich op tot Davids 2.0

Elk week speelt er zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Donny van de Beek, de 21-jarige middenvelder van Ajax.

Ajax deed de Champions League-droom van Standard uit elkaar spatten in de derde voorronde. De Amsterdammers zijn goed op weg om het kampioenenbal te halen na een knappe 3-1-overwinning in de heenwedstrijd van de play-offs tegen Dynamo Kiev. En wie scoorde het eerste Nederlandse doelpunt? Donny van de Beek.

De 21-jarige middenvelder is niet geheel onbekend bij het grote publiek, maar staat minder in de schijnwerpers als twee van zijn getalenteerde collega’s: Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Beiden deze zomer gelinkt aan Europese topclubs als Barcelona en Juventus. Van de Beek zou een bod van AS Roma afgewezen hebben om bij Ajax te blijven.

Van de Beek verlengde in januari zijn contract bij de Nederlandse topclub, maar verloor bij het begin van dit seizoen zijn basisplaats. Coach Erik ten Hag koos de laatste weken namelijk voor een middenveld met Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech. Door de blessure van David Neres schoof die laatste echter een rij hoger en kreeg Van de Beek zijn kans tegen Kiev.

Al in de eerste minuut knalde hij Ajax op voorsprong. Van de Beek, die al in 2008 bij Ajax aansloot, schreeuwde het uit van enthousiasme. Later werd hij verkozen tot speler van de match.

Donny van de Beek scoort na 76 seconde, de snelste goal van Ajax in Europees verband sinds 19 maart 2003 toen Andy van der Meyde in de #CL na 37 seconde scoorde tegen AS Roma. #UCL #CL #Ajax #ajadyn — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) 22 augustus 2018

Knokken

“Ik zit niet in de makkelijkste periode. Mentaal is het best wel moeilijk. Maar ook dat hoort erbij. Het kan niet alleen maar hosanna zijn. Je hebt in je carrière ook mindere momenten. Het is dan zaak te zien dat je je daaruit knokt”, zei hij na afloop in de Johan Cruijff ArenA. “Op een gegeven moment moet je door. Je kan wel blijven piekeren, maar dat heeft geen zin. Keihard blijven werken, extra trainen en dan komt het vanzelf weer goed.”

Van de Beek is enorm populair bij de Ajax-aanhang. “Het was heel mooi dat ze mijn naam steeds zongen. Dat deed wel wat met me. Het gaf me een boost en bezorgde me kippenvel op beide armen. Of het onterecht is geweest dat ik ernaast stond? Dat weet ik niet. Dat mogen jullie bepalen. Er is genoeg over gezegd en geschreven. Ik moet mezelf van mijn beste kant laten zien en ervoor zorgen dat de trainer voor mij kiest.”

Diepgang

Van de Beek heeft alleszins alle kwaliteiten om zich terug op de voorgrond te knokken bij Ajax. “Op het middenveld kan deze ploeg wel wat diepgang gebruiken en ik denk dat Van de Beek daar het meeste voor geschikt is”, zei Voetbal International-journalist Simon Zwartkruis voor de wedstrijd tegen Kiev. Van de Beek was vorig jaar dan ook goed voor elf goals en zes assists.

Volgens statistiekenwebsite WhoScored heeft Van de Beek “no significant weaknesses”, terwijl hij sterk is in “passing”, “key passes” en “dribbling”. Met andere woorden: de Nederlander is een metronoom op het middenveld. Hij laat constant een passing succes van hoog in de 80 procent noteren. Met veel korte en laterale passes? Nee, met voorwaartse passes.

Een voorbeeld is deze bloedmooie assist tegen Standard in de Europa League in 2016:

Davids 2.0

Van de Beek is bovendien meer dan een spelverdeler. Hij is een ook een verdedigende kracht. Vorig seizoen liet de Nederlander 1,8 tackles per wedstrijd noteren en bijna één interceptie per match. Dit seizoen verloor hij nog geen enkele tackle in de wedstrijden die hij speelde. Legende Edgard Davids (ex-Ajax) zit hoogstwaarschijnlijk ergens te glimlachen bij het zien van zo’n jonge leeuw.

Het is ook behoorlijk moeilijk om hem de bal af te snoepen. Over het algemeen verliest hij gemiddeld niet meer dan één keer de bal tijdens een wedstrijd. Van de Beek houdt het graag simpel, werkt met één of twee baltoetsen en vormt de brug tussen verdediging en aanval. Een beetje à la Axel Witsel dus. Al kan Van de Beek makkelijker switchen tussen rollen: van de zes tot de acht en zelfs de tien als het moet. Snelheid is minder zijn ding, maar dat maakt Van de Beek goed met positiespel en tactisch inzicht.