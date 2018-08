Monnik beweerde dat seks deel uitmaakt boeddhistische studies

In China is een strafrechtelijk onderzoek ingeleid tegen een vooraanstaande monnik, ex-voorzitter van de Boeddhistische Associatie van het land, op verdenking van seksueel wangedrag. Dat heeft de overheidsinstantie voor religieuze zaken donderdag meegedeeld.

De 51-jarige Xuecheng, een invloedrijke spirituele figuur, lid van de communistische partij en abt van het Longquan-klooster in Peking, zit sinds eind juli in netelige papieren na een online gepubliceerd rapport van twee monniken waarin hij beschuldigd wordt van losbandig gedrag en financiële onregelmatigheden.

Teruggetreden

De voormalige abt zou expliciete sms’jes van dreigende of verleidelijke aard hebben gestuurd naar ten minste zes nonnen om seks te hebben. Vier nonnen hebben toegegeven dat Xuecheng hen had verzekerd dat seks een integraal onderdeel was van boeddhistische studies. De abt was half augustus teruggetreden als voorzitter van de Chinese Boeddhistische Associatie.

De politie heeft nu een vooronderzoek geopend naar het mogelijke seksuele wangedrag van Xuecheng, meldt de overheidsinstantie voor religieuze zaken donderdag in een communiqué. Deze instantie, die nauw toezicht uitoefent op religieuze groeperingen, heeft ook de sms’jes onderzocht en bevestigt dat “de monnik op basis hiervan de boeddhistische beginselen heeft geschonden” en dat zijn zaak moet worden afgehandeld door de Boeddhistische Associatie.

Fondsen verduisterd

Tot slot bevestigde de overheidsinstantie voor religieuze zaken de financiële onregelmatigheden bij het Longquan klooster, waar naar verluidt enorme fondsen zijn verduisterd. Ook hier moeten de betrokken lokale besturen de feiten onderzoeken en sanctioneren volgens de wet.

Xuecheng, ook lid van het adviesorgaan van het parlement, is een beroemdheid in China en telt miljoenen volgers op de Chinese twitterdienst Weibo.

Er bestaat in China geen wettelijke definitie van seksuele intimidatie, die wijdverspreid is in het land. Door de #MeToo-campagne, die wereldwijd verspreid geraakte na de Weinstein-affaire, hebben ook Chinese studentes seksueel misbruik en intimidatie op de campus aangekaart. Maar de overheid en de censuur houden strikt toezicht op de debatten over het onderwerp.