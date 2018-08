Donald Trump spreekt voor het eerst zelf over impeachment: “Iedereen zou heel arm worden”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een exclusief interview met nieuwszender Fox News voor het eerst zelf gesproken over de mogelijkheid dat hij via een impeachment-procedure afgezet zou worden.

Trump voorspelde dat als hij afgezet zou worden, de markten zouden crashen omdat zijn plannen om meer werkgelegenheid te creëren in de Verenigde Staten dan in gevaar zouden komen. “Iedereen zou heel arm worden, omdat je zonder dit (wijst naar zijn hoofd, nvdr.) aan het denken economische cijfers zou zien die je niet zou geloven. Ik snap niet hoe je iemand kan afzetten die fantastisch werk geleverd heeft.”

De Amerikaanse president voegde daar nog aan toe dat zijn economisch rapport voor zich spreekt, en dat als Hillary Clinton de presidentsverkiezingen had gewonnen, de jaarlijkse economische groei niet in de buurt zou komen van de 4 procent die vandaag genoteerd wordt. “Ik heb wettelijke beperkingen afgeschaft. De belastingvermindering was een fantastische verwezenlijking. Maar als Clinton had gewonnen, zou de VS negatieve groei gekend hebben.”

Video: Fox News

Democratische dreiging

Als de Democratische Partij bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in november opnieuw een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zou veroveren, komt een mogelijke impeachment-procedure tegen Trump onvermijdelijk op tafel. Een minderheid van Democraten wil Trump al afzetten sinds hij president werd, maar de roep om impeachment kreeg gisteren een grote impuls met de veroordeling van Paul Manafort, voormalig campagnemanager van Trump, en de schuldbekentenis van Michael Cohen, voormalig advocaat van Trump.

Zo sprak Nancy Pelosi, voorzitter van de Democraten in het Huis, gisteren van “ongebreidelde corruptie en criminaliteit in de inner circle van Trump”, en riep ze de Republikeinen in het Congres op om hun “medeplichtigheid” met de president te beëindigen en “duidelijk te maken dat niemand boven de wet staat”.

