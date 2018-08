Zeven transmigranten uit Kruibeke zeggen minderjarige te zijn

Brussel / Kruibeke - Van de achttien transmigranten die dinsdagnacht werden opgepakt in Kruibeke, waren er zeven verklaarde minderjarigen. De overige elf transmigranten zijn zeven mannen en vier vrouwen. Zij worden overgebracht naar een gesloten centrum, preciseert het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) donderdag.

Alle achttien betrokkenen verklaren dat ze uit Eritrea afkomstig zijn. Uitwijzingen naar dat land zijn in principe niet mogelijk, omdat er sprake is van mensenrechtenschendingen.

Hoe lang de elf volwassenen in het gesloten centrum zullen verblijven, staat op voorhand niet vast. Dat kan van verschillende factoren afhangen, zoals de vraag of ze kunnen worden geïdentificeerd, ze een andere nationaliteit hebben of bijvoorbeeld een procedure opstarten.