Na doorbraak in moord op Nicky (11) komen verhalen boven: “Nu komen we erachter dat er mogelijk twee pedofielen op ons kamp waren”

Zutendaal - Heel Nederland reageert geschokt op het nieuws dat Jos Brech de mogelijke moordenaar is van Nicky Verstappen. Brech kwam in het verleden al in het vizier van de politie omdat hij betrokken zou zijn bij een zedenzaak, die uiteindelijk geseponeerd werd. Ook na augustus 1998, toen Verstappen vermoord werd, bleef Brech actief als scoutsleider. Pas in 2002 zei hij zijn lidmaatschap op. Als leider was hij ook aanwezig op een scoutskamp in Zutendaal, dat eind jaren 90 werd stilgelegd omdat een andere leider er over de schreef ging met een kind.

