Akpala gaat in Saudi-Arabië aan de slag

Aanvaller Joseph Akpala (31) gaat in Saudi-Arabië bij Al Faisaly voetballen. De spits, die tot eind vorig seizoen nog aan de slag was bij KV Oostende, tekende er voor één jaar met optie. Opvallend, want Akpala had eerst nog niet willen bijtekenen bij de Kustboys omdat hij een meerjarig contract wilde.

Akpala is een bekende naam in de Belgische Jupiler Pro League, waar hij de voorbije drie seizoenen voor KV Oostende uitkwam. Eerder speelde hij ook al voor Charleroi en Club Brugge, met tussenin avonturen in Duitsland (Werder Bremen) en Turkije (Karabükspor).