Topaankoop van Club Brugge traint al mee: fans gaan maar wat graag met Rezaei op de foto

Kaveh Rezaei werd pas woensdag aangekondigd als de duurste transfer ooit tussen twee Belgische clubs (5 miljoen euro), maar trainde één dag later al mee met de titelverdediger. Op weg naar het trainingsveld moest de Iraniër wel even halt houden. Verschillende fans wilden dolgraag met de nieuwe spits op de foto. Of Rezaei zondag meteen inzetbaar is tegen Anderlecht, is nog een vraagteken. Speelgerechtigd is hij sowieso, de vraag is alleen of hij topfit zal zijn.