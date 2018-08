Anderlecht in beroep in ultieme poging om verdediger toch te laten meedoen tegen Club Brugge

Brussel - RSC Anderlecht heeft beslist om beroep aan te tekenen tegen de schorsing van Ognjen Vranjes. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag. De verdediger van paars-wit werd dinsdag voor drie speeldagen geschorst.

Anderlecht-advocaat Luc Deleu en Vranjes zullen zich vrijdagmiddag om 13u00 opnieuw begeven naar het bondsgebouw, waar de Geschillencommissie Hoger Beroep het dossier zal behandelen.

Deleu vroeg in eerste aanleg om een week uitstel, omdat de vernieuwde indicatieve tabel waarop sancties gebaseerd worden nog steeds ter discussie staat. De debatten in de strafdossiers van Wesley (Club Brugge), Carcela (Standard) en Ocansey (Eupen) worden zaterdagochtend door de Geschillencommissie Hoger Beroep hernomen. De rechtsgeldigheid van die tabel moet door het Bondsparket worden bewezen. Aangezien er vrijdag nog geen uitspraak zal zijn over de indicatieve tabel is het niet ondenkbaar dat Deleu opnieuw om uitstel zal vragen. De advocaat van paars-wit liet dinsdag weten “automatisch in beroep te zullen gaan” als zijn verzoek tot uitstel niet werd ingewilligd. RSCA voegt nu ook de daad bij het woord.

Als de Geschillencommissie Hoger Beroep de schorsing voor Vranjes bevestigt, is de Bosnische verdediger geschorst voor het lastige drieluik tegen Club Brugge (26 augustus), Antwerp (2 september) en KRC Genk (15 september).