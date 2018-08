OVERZICHT. Alle Trump-medewerkers die al veroordeeld zijn: de fixer, het luxebeest, de generaal...

De schuldbekentenis van zijn advocaat en de veroordeling van zijn campagnevoorzitter brengen het aantal voormalige medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump die de wet hebben overtreden op vijf. Sinds de presidentsverkiezingen in november 2016 hebben de campagnevoorzitter, vicecampagnevoorzitter, nationaal veiligheidsadviseur, persoonlijke advocaat en een medewerker buitenlands beleid van Trump ofwel schuld bekend, ofwel zijn ze veroordeeld als gevolg van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Een overzicht:

Foto: Photo News

De fixer

De 51-jarige Michael Cohen begon in 2006 voor Trump te werken als advocaat en ‘fixer’, waarna hij snel opklom tot ondervoorzitter van de Trump Organisation. Cohen werd een trouwe verdediger van zijn baas: zo verklaarde hij ooit dat hij “een kogel zou incasseren voor de president”. Die loyaliteit aan Trump bleek de afgelopen dagen en weken echter niet zo groot als gedacht: dinsdag pleitte hij schuldig aan een aantal beschuldigingen, waarvan “een buitensporige campagnecontributie maken op verzoek van een kandidaat” de zwaarwichtigste was.

Hoewel hij hem niet bij naam noemde, is het duidelijk dat Cohen met “een kandidaat” doelde op Trump. Het gaat namelijk om betalingen die gemaakt werden aan Playboy-model Karen McDougal en pornoactrice Stormy Daniels, met als doel de presidentscampagne van Trump uit het oog van een mediastorm te houden. De advocaat van Cohen reageerde als volgt: “Als die betalingen een misdaad zijn voor Michael Cohen, waarom zouden ze dan geen misdaad zijn voor Donald Trump?”

Cohen krijgt zijn straf te horen op 12 december.

LEES OOK. “Dit is de zwartste dag voor een Amerikaans president sinds Watergate.” Wankelt de stoel van Trump door bekentenissen Cohen? (+)

Foto: EPA-EFE

Het luxebeest

De 69-jarige Paul Manafort werkte in de jaren ‘80 voor president Reagan en andere belangrijke Republikeinen, en lanceerde vervolgens een lucratief consultancy-bedrijf in Oekraïne. Hij was voorzitter van de verkiezingscampagne van Trump gedurende vijf cruciale maanden in 2016.

Hij werd gisteren door een rechtbank schuldig bevonden aan belastingsfraude, bankfraude en het niet declareren van een buitenlandse bankrekening. De misdrijven in kwestie dateren van voor zijn betrokkenheid bij de Trump-campagne. Toch bleef de president Manafort verdedigen, al nam hij ook afstand van de man toen duidelijk werd dat hij in juridisch riskant vaarwater was beland.

Volgens de openbare aanklager verzamelde Manafort tussen 2010 en 2014 56 miljoen euro op buitenlandse bankrekeningen, waarvan hij meer dan 13 miljoen euro verkwanselde aan extravagante luxe-aankopen als jasjes van struisvogelleer.

Hij riskeert een gevangenisstraf van verschillende decennia.

LEES OOK. Trump spreekt voor het eerst zelf over impeachment: “Iedereen zou heel arm worden”

Foto: REUTERS

De generaal

De 59-jarige Michael Flynn, een gepensioneerd luitenant-generaal in het Amerikaanse leger, fungeerde amper 23 dagen als nationaal veiligheidsadviseur in het Witte Huis van Trump. Hij nam ontslag nadat duidelijk werd dat hij had gelogen tegen vicepresident Mike Pence over zijn communicatie met de Russische ambassadeur voor Trump president werd.

In december 2016 sloot hij een deal met speciaal aanklager Robert Mueller: hij pleitte hij schuldig op een aanklacht over meineed tegen de FBI, en beloofde zijn volledige medewerking aan het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in ruil voor strafvermindering.

Een uitspraak over zijn straf werd al viermaal uitgesteld omdat hij nog altijd van nut is voor het onderzoek van Mueller. Voorlopig staat die uitspraak gepland voor 17 september.

Foto: EPA-EFE

Het hulpje

De 46-jarige Rick Gates is een voormalige medewerker van Paul Manafort. Op de vraag van de openbare aanklager op zijn proces eerder deze maand werd hem gevraagd of hij misdaden had gepleegd met zijn voormalige baas. Zijn antwoord: “Ja”, waarna hij een litanie afstak van alle illegale praktijken die hij had gepleegd: het indienen van vervalste belastingaangiftes, het oprichten van schijnbedrijven om inkomsten uit het buitenland te verhullen, het misleiden van banken om leningen te verkrijgen. Dat alles op bevel van Manafort.

Het is nog niet duidelijk wanneer Gates zijn straf kent, al zal de strafmaat in grote mate afhangen van hoe vlot hij meewerkt met het onderzoek.

Foto: Alexandria Sheriff's Office

De eerste

De 31-jarige George Papadopoulos was een medewerker voor buitenlandbeleid bij de presidentscampagne van Trump. Hij was de eerste adviseur die schuldig pleitte in het onderzoek van Mueller toen hij bekende dat hij had gelogen tegen de FBI over zijn contacten met Rusland tijdens de campagne.

Volgens de speurders veroorzaakte hij onherstelbare schade aan het Rusland-onderzoek door herhaaldelijk te liegen tijdens een gesprek in januari 2017, waardoor de FBI de kans verkeer om een potentiële sleutelfiguur te kunnen verhoren.

Papadopoulos krijgt zijn straf te horen op 7 september. Mueller heeft de rechter gevraagd om hem te veroordelen tot een gevangenisstraf van zes maanden.