Verhaal van gokverslaafde voetballer gaat door merg en been: “Ik ging zelfs op hotel om in alle rust te kunnen gokken”

Scott Davies. Hij is 30 jaar en stond nog niet zo heel lang geleden op de rand van de grote doorbraak als profvoetballer. Maar zijn naam zegt u niks, en daar is een reden voor: zijn gokverslaving, die naarmate de jaren vorderden hallucinante vormen aannam. Hij verwedde àlles: zijn geld en zijn carrière. Hij boekte hotels in een stad waar ze hem niet kenden om in alle rust te kunnen gokken, sliep hele nachten niet door zijn verslaving en verwedde zelfs het geld dat zijn ouders hem gegeven hadden om een huis te kopen. Zonder het ze te durven zeggen.

Scotts verslaving ging in stapjes. Het begon nog tamelijk onschuldig, als jeugdspeler die nu en dan eens het geld dat hij verdiende met voetballen - een zakcent - inzette op roulette. Hij kwam toen uit voor Reading, een ploeg die op dat moment schipperde tussen de Engelse eerste en tweede klasse. Hij was achttien jaar toen hij uitgeleend werd aan Aldershot Town, een club die op dat moment uitkwam in de hoogste divisie van de amateurklasse.

Daar nam zijn verslaving meer kwalijke vormen aan. Hij probeerde vrienden te maken in het team en de makkelijkste manier was meedoen met de pokerspelletjes op de achterbank van de bus als de ploeg voor een verplaatsing stond. “Eigenlijk wilde ik gewoon deel uitmaken van de groep. Volgens mij was ik gewoon een liefdadigheidsinstelling voor de anderen. Als voetballer van Reading verdiende ik op dat moment 400 pond per week (zo’n 450 euro, nvdr) maar ik verloor alles aan pokeren.”

Foto: AFP

Meer verdienen betekent gewoon meer verwedden

Toch gingen zijn prestaties in stijgende lijn. Hij scoorde als middenvelder maar liefst 25 goals in 56 wedstrijden voor de amateurclub. Reading reageerde enthousiast en de jonge Scott zag zijn loon in één klap verviervoudigd. Nu verdiende hij 1.800 pond per week, zo’n 2.000 euro. Maar hij was nog niet eens 20 jaar oud en woonde nog bij zijn ouders. Hij wist niet wat te doen met al dat geld. En hoe meer hij verdiende, hoe meer hij begon te verwedden. Zijn hele loon - gemakkelijk zeven à achtduizend euro per maand - joeg hij er op enkele dagen door.

De reden? Hij verveelde zich. Hij was op zoek naar kicks. “Ik denk dat al dat geld een probleem was voor mij, maar dat was de tijd die ik had ook. Andere mensen werken tot zes of zeven uur ’s avonds - mijn werkdag zat er elke dag om half één ’s middags op. Wat moest ik anders doen? Andere spelers hielden van computerspelletjes, of golf, maar dat gaf me niet hetzelfde gevoel. Er waren er die het best oké vonden even op zichzelf te zijn, maar ik niet. Ik wilde voortdurend gestimuleerd worden.”

Achter de rug van zijn ouders het voorschot voor een huis verwed

Bij zijn eerste grote contract bij Reading volgde een triest nieuw hoofdstuk. Scotts ouders gaven hem 30.000 pond om een huis te kopen. Hij zou erop letten, beloofde hij hen, want hij wilde echt graag alleen gaan wonen. Enkele weken later trok hij met zijn ouders op huizenjacht, sprak hij zelfs over welk tapijt hij in de woonkamer zou leggen. Toen ze thuis waren, barstte hij in tranen uit: hij had komedie gespeeld. Hij zou het huis niet kunnen kopen. Hij had alles verwed. De hele som, bijna 35.000 euro, op enkele weken tijd. Zijn ouders konden het amper geloven.

Foto: BELGAIMAGE

“Het maakte niet uit hoe erg het werd, ik kon niet om hulp vragen. Als profvoetballer wil je gewoon dat mensen denken dat je geld hebt, een mooie auto hebt, dat je uit kan gaan en meisjes kan versieren. Je wil je beter voordoen dan je eigenlijk bent. Ik durfde er niet met mensen op de club over te praten, uit schrik dat ze zouden denken dat ik niet voor de volle honderd procent met het voetbal bezig was. Ik wilde niet dat de trainer ervan zou horen.”

Op hotel om rustig te kunnen gokken

Uiteindelijk viel Scott door de mand bij Reading. Trainer Brendan Rodgers, die later ook Liverpool zou coachen, vroeg hem langer te blijven op het trainingsveld. Maar dat kon Scott niet. Zodra de training gedaan was, wilde hij zo snel mogelijk naar een gokkantoor. “Het was de reden waarom ik ’s morgens opstond. Voetbal was gewoon iets geworden wat mijn gokverslaving in de weg stond.” Scott had zijn kans verspeeld. Reading was einde verhaal voor hem. Hij ging enkele divisies lager spelen, bij Crawley Town.

In Crawley begon hij te wedden op zijn eigen wedstrijden. Onder de rust haalde hij stiekem zijn gsm uit zijn trainingsbroek en zette hij wat geld in. Ondanks het feit dat hij maar anderhalf uur van zijn thuisstad voetbalde, ging hij de meeste nachten in Crawley op hotel. Niet omdat hij geen zin had terug te rijden, maar omdat de mensen in zijn thuisstad hem herkenden en wisten dat hij een gokprobleem had. “Ik betaalde een paar honderd pond per week, gewoon om op mijn gemak te kunnen gokken.”

Als hij dan toch naar huis reed, wedde hij nog. Op zijn smartphone. Op die manier reed hij zijn auto in de prak: hij was een paardenrace aan het kijken waar hij net geld op ingezet had.

Foto: AP

Hele nachten wakker op energiedrankjes

Het ging van kwaad naar erger met hem. Hij trok van Crawley naar Oxford United, waar hij alleen ging wonen. “Ik ging op donderdagavond naar bed, maar bleef wakker tot het tijd was voor de wedstrijd op zaterdag. Al die tijd bleef ik gokken op mijn smartphone en energiedrankjes drinken om te blijven gaan. Gokken was beter dan slapen geworden.” En dat begon zich te wreken op het veld: “Toen ik nog jong was, hield ik het hoofd boven water doordat ik goed was. Maar het begon mis te gaan toen ik op die manier tegen jonge gasten moest spelen die wel acht tot tien uur geslapen hadden. Ik begon er slecht uit te zien, maar verzon excuses voor mensen die vroegen of alles in orde was.”

De omslag kwam er pas toen Scott inzag hoe fel zijn ouders leden onder zijn verslaving. Zijn moeder kon er niet meer van slapen. Scotts vader vond haar beneden in het holst van de nacht, driftig zoekend naar manieren om mensen met een verslaving te helpen. Toen Scott dat hoorde, stortte hij in. Hij reed naar zijn ouders en besliste eindelijk hulp te zoeken. Die kwam er in de vorm van een ontwenningskliniek. Dat was de zomer van 2015 - hij was nog maar 27 jaar. Toch schat hij dat hij op die tijd tussen de 200.000 en 250.000 pond verwed heeft.

Scott gokt nu al drie jaar niet meer. Hij vertelt nu zijn verhaal aan voetbalclubs - van de Engelse hoogste klasse tot de drie divisies er net onder. En hij ziet veel jongens voorbijkomen met dezelfde problemen. “Nog niet zo lang geleden zat er hier een speler uit de Premier League te wenen in mijn armen”, vertelt hij. “Maar het belangrijkste wat ik doe, is die jongens iemand geven om mee te praten. Gedeelde smart is halve smart.”

Wie problemen heeft met gokken, kan anoniem terecht op het gratis nummer van SOS SPELEN (0800/35.777) of bij de Druglijn (078/151020).

Lees hier het originele artikel op de website van de BBC.