Beerschot Wilrijk neemt afscheid van Braziliaanse middenvelder

Beerschot Wilrijk heeft donderdag het contract van de Braziliaanse middenvelder Octavio in onderling overleg ontbonden. De 24-jarige Braziliaan had het moeilijk om zich tactisch en conditioneel aan te passen aan het voetbal in Europa. Octavio speelde 27 wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists uitdeelde. Vorige week ontbond Beerschot Wilrijk ook al het contract van Jacques Zoua.

“Technisch was Octavio ontegensprekelijk een van de beteren in de A-kern, maar op tactisch en conditioneel vlak had hij het veel moeilijker om zich aan te passen aan het voetbal in Europa. Om die reden werd het duidelijk dat zijn speelkansen beperkt zouden blijven, en vonden club en speler zich uiteindelijk in een akkoord om het contract in onderling overleg te verbreken.”

Octavio neemt met pijn in het hart afscheid van KFCO Beerschot Wilrijk. “Ik draag vooral de fans een warm hart toe, en heb veel respect voor iedereen binnen de club”, zegt de Braziliaan. “Waar mijn voetbaltoekomst ook ligt, ik zal KFCO Beerschot Wilrijk steeds met interesse blijven volgen... en hoop dat ze dit seizoen naar 1A mogen promoveren. Want voetballen op het hoogste vlak, dat is waar deze club en zijn fantastische supporters thuis horen. Dank u allemaal”, klinkt het op de clubwebsite.

KFCO Beerschot Wilrijk wenst Octavio veel sportief succes bij het verdere verloop van zijn carrrière en op privévlak een leuke bruiloft, veel voorspoed en geluk.