Mönchengladbach is zeker dat Thorgan Hazard ondanks belangstelling bij hen blijft

Max Eberl, sportdirecteur bij Borussia Mönchengladbach, is ervan overtuigd dat Thorgan Hazard het Duitse team trouw zal blijven. “Thorgan speelt ook dit seizoen nog voor Mönchengladbach, daarover twijfel ik niet voor één procent”, verklaarde Eberl donderdag op een persconferentie.

De 25-jarige Hazard kan rekenen op de belangstelling van heel wat topteams. Vorig seizoen was de middenvelder goed voor elf doelpunten en negen assists in 37 wedstrijden, en ook deze jaargang laat Hazard zich al opmerken. In de eerste ronde van de Duitse beker scoorde hij drie goals in de 1-11 zege tegen amateurclub Hastedt. Tussendoor pakte de 13-voudige Rode Duivel met de nationale ploeg historisch brons op het WK. De jongere broer van Eden speelde in Rusland in de poules als invaller tegen Panama (3-0) en als titularis tegen Engeland (1-0).

“Wij hebben de beslissing genomen om met de kern die we nu hebben het seizoen in te gaan”, verklaarde Eberl. “Dat sluit echter niet uit dat er toch nog spelers vertrekken. Maar ik twijfel er niet aan dat Hazard dit seizoen nog voor onze club zal spelen. Wij hebben grote ambitie en durven dromen, maar gaan het seizoen realistisch en bedachtzaam tegemoet. Ik kijk al enorm uit naar de interessante partij van zaterdag.”

Mönchengladbach ontmoet zaterdag op de eerste speeldag van de Bundesliga Leverkusen. Hazard en co eindigden vorig seizoen op de negende plaats.