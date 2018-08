Noodtoestand uitgeroepen in Hawaï voor naderende orkaan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op het eiland Hawaï de noodtoestand uitgeroepen voor de komst van orkaan Lane. Daarmee komt er federaal geld vrij om de doortocht voor te bereiden.

Volgens de laatste schattingen bevindt orkaan Lane zich op 370 kilometer van de westelijke kust van het eiland en op 540 kilometer van hoofdstad Honolulu. De windsnelheid bedraagt momenteel 215 kilometer per uur en de orkaan verplaatst zich aan 11 kilometer per uur. Daarmee scoort ze vier op de schaal Saffir-Simpson, het op één na hoogste niveau.

Het Witte Huis roept de inwoners op om zich voor te bereiden. “Volgens de voorspellingen zal het oog van de orkaan laat op de dag of in de vroege ochtend van vrijdag erg dicht bij de kust van de deelstaat passeren”, is te lezen in de laatste mededeling van het Central Pacific Hurricane Center.

De orkaanwaarschuwing is al van kracht sinds dinsdag.