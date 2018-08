Al 101 Vlaamse scholen bieden vakken aan in een vreemde taal

Brussel - Vanaf 1 september 2018 doen weer 20 nieuwe scholen mee aan het meertalig onderwijs. In deze scholen krijgen de leerlingen een aantal vakken zoals geschiedenis, informatica, economie of aardrijkskunde in het Frans, het Engels of het Duits. Het totaal aantal scholen die meertalig onderwijs aanbieden komt volgend schooljaar op 101. Dat antwoordt minister Crevits op een vraag van Belga.

Sinds 1 september 2014 is het meertalig onderwijs, het zogeheten Content and Language Integrated Learning (CLIL), mogelijk. In dat jaar startte het CLIL in 24 scholen. Scholen die eraan meedoen, kunnen vakken in een vreemde taal aanbieden. Dat levert een meerwaarde op: terwijl leerlingen een niet-taalvak leren, versterken ze hun taalvaardigheid in een andere taal. Onderzoek van de inspectie toont aan dat de methodiek werkt. Zo stijgt het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen. Ook de concentratie en leermotivatie neemt toe in een CLIL-vak.

West-Vlaanderen is met 34 scholen de CLIL-kampioen. Daarna volgt Oost-Vlaanderen met 30 scholen, Antwerpen met 15, Limburg meet 11, Vlaams-Brabant met 9 en Brussel met 2. De top 3 van meest voorkomende CLIL-vakken zijn geschiedenis, aardrijkskunde en sociaaleconomische initiatie/bedrijfseconomie.

“Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of als ze verder studeren”, zegt Crevits. “ Vakken in een andere taal geven, draagt hier zeker toe bij. Het is positief dat er jaar na jaar scholen bij komen met een CLIL-traject.”