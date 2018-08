Wat is de nutri-score precies, waarom krijgt het kritiek en welke producten scoren slecht?

Wie binnenkort boodschappen gaat doen, zal in een oogwenk kunnen zien hoe (on)gezond de producten in de winkelkar nu precies zijn. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is namelijk vastbesloten de nutri-score in te voeren, een label dat aangeeft in welke mate een product bijdraagt tot een evenwichtige voeding. In Frankrijk bestaat het systeem al, maar eten onze zuiderburen er echt gezonder door? Verdwijnen straks onze favoriete ontbijtgranen of koekjes uit de rekken, als die slecht scoren? En is coca-cola echt gezonder dan fruitsap? Wij zochten het uit.