De strijd om de Bundesliga na dubbele uppercut: opnieuw Bayern of herrijst Dortmund dankzij “ideale” Witsel?

Als laatste van de vijf grootste Europese competities gaat vrijdag de Bundesliga van start met een wedstrijd tussen kampioen Bayern München en Hoffenheim. Der Rekordmeister gaat voor de zevende titel op rij en dat is volgens Bundesliga-commentator Luc Van Doorslaer vrijwel een zekerheid.

Vorig seizoen was er niets te beginnen tegen de hogesnelheidstrein uit München. Bayern pakte de titel met liefst 21 punten voorsprong op nummer twee Schalke 04. De gedeelde nummers drie (Hoffenheim), vier (Borussia Dortmund) en vijf (Bayer Leverkusen) volgden nog een acht punten verder. Een wereld van verschil dus. Wordt het deze jaargang anders?

“Die kans is zeer klein”, zegt Van Doorslaer. “Dat is jammer want wie kampioen wordt, blijft toch de hamvraag bij de start van elke competitie. In het begin werd het nog als positief gezien, dat ze bijvoorbeeld een historische vierde keer op rij kampioen konden spelen. Maar nu is het anders. Ik vrees dus dat het opnieuw Bayern wordt. De kans dat het niet gebeurt, is misschien vijf procent.”

“Waarom? Die club heeft gewoon zoveel voorsprong omdat ze zo gestructureerd is. Ze zijn niet slechter geworden en de rest niet beter. Er is gewoon geen uitdager meer. Borussia Dortmund is het schoolvoorbeeld dat het één ding is om aan de top te komen en een heel ander ding om er te blijven. Bayern doet dat al jaren en dat kan je alleen maar toejuichen. Maar de rest kan niet mee.”

“In Duitsland zitten ze dus met een structureel verschil en dus een structureel probleem”, vindt Van Doorslaer. “Het kan wel spannend worden, maar de kans is klein. In Italië is dat net hetzelfde, in Frankrijk is het nog erger. Je ziet dat als er één club het Europees goed doet, dat verschil op nationaal niveau wordt doorgetrokken. Dat is een probleem, ook in Duitsland.”

Foto: REUTERS

Dubbele uppercut

Bayern bleef erg rustig op de transfermarkt en dat straalde af op de rest van de ploegen. “Ze hebben alleen Leon Goretzka nieuw gehaald, dat klopt. Ik denk dat dit een gevolg is van een dubbele uppercut. Er was natuurlijk de vroege en pijnlijke uitschakeling op het afgelopen WK. Daarnaast deden de Duitse teams het abominabel slecht in Europa. Dat werd wat verbloemd omdat Bayern bijna de finale van de Champions League haalde, maar er werden historisch weinig UEFA-punten gescoord.”

“Vooral dat laatste heeft gewezen op een structureel probleem”, aldus Van Doorslaer. “Het is misschien typisch voor een competitie waarin het jarenlang heel goed is gegaan. Men is wat op de lauweren gaan rusten en nu is men terug wakker geschoten. Er worden weinig schulden gemaakt en weer meer gerekend op de eigen jeugd. Ik verwacht wel wat van die evolutie, maar Bayern heeft de toon gezet deze zomer door weinig actief te zijn op de transfermarkt. Plus, trainer Niko Kovac heeft niet geroepen om nieuwe namen. Hij was ook vol lof over oude krijgers als Arjen Robben en Franck Ribéry.”

De passiviteit van Bayern is wel een doorn in het oog van spits Robert Lewandowski, die beweerde weg te willen. “Het is vooral zijn manager die al voor het derde jaar op rij een ballonnetje oplaat, Lewandowski zelf is daar meestal vrij rustig in. Bayern heeft wel het been stijf gehouden en dat is toch goed voor het Europese voetbal. ‘Lewy’ is natuurlijk wat gek gemaakt door Real, maar intussen zijn ook zijn beperkingen bekend geworden. Vooral in topmatchen maakt hij nooit écht het verschil.”

Foto: REUTERS

‘Best of the rest’

Wie wordt dit seizoen dan de ‘best of the rest’? “Ik kijk in dat geval naar Borussia Dortmund en Schalke 04”, zegt Van Doorslaer. “De twee populaire teams. Al zet ik Schalke net boven BVB. Dortmund heeft mij niet echt overtuigd. Daarachter wordt het kijken naar Hoffenheim, maar die zijn wel wat kwijt. Geef mij dan maar Bayer Leverkusen als vierde, een club die het vorig seizoen minder deed. En er is altijd RB Leipzig natuurlijk, al kan Werder Bremen mogelijk eindelijk nog eens verrassen. Een aanwinst als Davy Klaassen is echt nuttig voor zo’n club.”

En de degradatie? “Ik vrees dat ik hier de twee promovendi, Nürnberg en Düsseldorf, moet noemen. Die brengen wel veel volk met zich mee, maar daar houdt het op. Düsseldorf is een sympathieke ploeg, maar er zijn geen toppers. Daarom dat Benito Raman en Dodi Lukebakio er zich kunnen tonen. En voor Nürnberg: als een speler van AA Gent (Yuya Kubo, red.) je grootste aankoop is… Dat zegt veel.”

“Raman heeft vorig seizoen zijn kans gekregen bij Düsseldorf, maar werd ook wel vaak gewisseld. Hij zit aan zijn plafond qua kunnen, denk ik. Lukebakio heeft meer potentieel, ook omdat hij jonger is. Hij kan mogelijk doorbreken.”

Foto: EPA-EFE

Belgen

Naast Raman en Lukebakio spelen er nog vijf Belgen in de Bundesliga. Van Massimo Bruno (RB Leipzig) en Ismail Azzaoui (Wolfsburg) wordt weinig tot niets verwacht. Het tegenovergestelde is waar voor Axel Witsel in zijn debuutjaar bij Borussia Dortmund.

“Stefan Effenberg, ex-Bayern, zei onlangs nog dat het veel over Dortmund zegt dat een speler als Witsel de grootste zomeraankoop is”, aldus Van Doorslaer. “Hij is nu 29 jaar en heeft nog nooit in een van de vijf grote Europese competities gespeeld. Als je de dertig beste spelers in Europa rangschikt, is hij er niet bij. Maar hij is een goede speler en heeft een sterk WK achter de rug. Hij kan voor stabiliteit zorgen en komt op het ideale moment naar Dortmund. Dat speelde erg chaotisch vorig seizoen en dus is een speler als Witsel daar wel nodig. Het is geen wereldvoetballer, maar met hem kan het alleen maar beter gaan.”

Thorgan Hazard begint aan zijn vierde seizoen bij Borussia Mönchengladbach. “Ik denk dat hij wat uitkeek naar een potentiële transfer, maar ook beseft heeft dat hij daar goed zit. Ik denk dat Hazard aan zijn top zit. Hij is heel nuttig voor zijn club, die even leek te kunnen doorgroeien maar dan is blijven hangen. Als Thorgan zijn niveau van vorig seizoen haalt met toch wel wat goals (10) en assists (8), zou dat mooi zijn. Al blijft hij toch vooral een speler van flitsen.”

Tot slot, Koen Casteels bij Wolfsburg. “Die mogen we absoluut niet vergeten”, zegt Van Doorslaer. “Vorig seizoen werd die door Kicker uitgeroepen tot beste doelman van de Bundesliga en dat betekent toch wel wat. Er is in zijn ploeg de voorbije jaren heel wat fout gelopen, maar Casteels was steeds een rots in de branding. Een symbool van stabiliteit, zoals je wil. Ik hoop dat Wolfsburg nog eens een goed seizoen kan draaien, maar ik vrees ervoor.”