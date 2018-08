Advocaat treft achtergelaten postzakken vol pakjes aan, maar “dat is normaal”, zegt Bpost

Een Gentse advocaat trok woensdag grote ogen toen ze een aantal achtergelaten postzakken aantrof bij een gesloten pompstation. “Ze zaten vol pakjes en er was geen postbode te bespeuren”, zegt ze aan de redactie van Het Nieuwsblad. “Ze lagen er gewoon te grabbel”. Volgens Bpost is er echter niets aan de hand. “Normaal zitten er geen pakjes in zo’n tassen”, klink het. “Het is niet duidelijk of het hier om een echt ‘pakje’ gaat.”

“Dit tart alle verbeelding, kafka ten top”, zegt de Gentse advocaat Griet Cnudde aan Het Nieuwsblad. “Ik zag woensdag bij een gesloten pompstation nabij Gent drie postzakken staan. Ze zaten stampvol pakjes van Zalando. Ik dacht misschien dat een postbode ze vergeten was, dus heb ik even gewacht, maar er is niemand komen opdagen. Ik heb dan maar naar de politie gebeld.”

Foto: RR.

Diezelfde dag moest de advocaat naar de post voor een andere zending. “Ik heb de loketbediende aangesproken en die zei me dat dat heel normaal is. Omdat de postbodes niet alles kunnen meeslepen, worden een aantal zakken halverwege hun route gedeponeerd. Ik vind dat alleszins niet normaal. Zo’n zakken zitten vol belangrijke brieven, waardepapieren, pensioenen, bankdetails, aangetekende zendingen… en nu dus ook gewoon op straat, te grabbel.”

Overlasttassen

“In zulke zakken zitten normaal geen pakjes”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van Bpost. “Dat zijn zogenaamde overlasttassen. Voor onze bezorgers is dat van operationeel belang. Die worden op strategische plaatsen gedeponeerd, zodat de bezorger tijdens zijn ronde niet alles moet meeslepen. Veelal is dat in een hal van een appartement, een supermarkt of een pompstation. Dat gebeurt steeds in samenspraak van het pand. In zulke tassen zitten overigens doorgaans alleen reclamefolders. Zeker geen pakjes, laat staan waardepapieren of aangetekende zendingen.”

“Vol pakjes”

Maar volgens de advocaat was dat niet het geval. “Die zakken zaten vol pakjes. Ik gok dat Bpost verzekerd is voor diefstal, maar ik denk niet dat de Zalando’s en Mediamarkten van deze wereld blij zouden zijn te weten dat hun pakjes liggen te wachten op de openbare weg. Voor een hedendaags bedrijf, waar pakjes alsmaar een groter aandeel hebben, kan dit toch niet? Het boezemt niet veel vertrouwen in om te zien dat Bpost zo omgaat met zendingen.”

Wie de foto’s aandacht bekijkt, kan duidelijk ‘zalando’ door de zak heen zien. “Maar dit zijn wel degelijk overlasttassen”, benadrukt de woordvoerder van Bpost. “Doorgaans hebben we daar geen problemen mee, omdat daar niets van waarde inzit. Het is niet duidelijk voor ons of het hier wel echt om een ‘pak’ gaat of eerder een commerciële flyer. We bekijken dit verder.”

Op het kabinet van Minister De Croo, ook bevoegd voor telecom en post, laat een woordvoerder weten dat de “operationele verantwoordelijkheid bij Bpost zelf” ligt. “Zulke zaken behoren niet tot het takenpakket van de minister.”