Loonfiche van collega gebruiken of met fotoshop hoger loon invullen, zo frauderen kredietaanvragers

“De digitalisering levert mensen die een lening willen, nieuwe kansen om te frauderen. Sommigen veranderen met fotoshop het loon op hun loonfiche”. Dat zegt Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

Wie een lening wil afsluiten, moet aan de bank bewijzen dat hij kredietwaardig is. Dat hij dus zijn lening zal kunnen afbetalen. Je doet dat door je loonfiche voor te leggen. “Vroeger waren die loonfiches allemaal op papier. Maar nu steeds meer digitaal. Kredietaanvragen kan je nu ook steeds vaker digitaal doen bij je bank. Dat schept nieuwe mogelijkheden tot frauderen”, zegt Rodolphe de Pierpont, woordvoerder van Febelfin, de federatie van de banken.

10.000 euro

De meest klassieke fraude-truck is middels fotoshop je loon verhogen. Wie bijvoorbeeld een maandloon van 2.000 euro heeft, verhoogt het naar 3.000 euro. Maar er zijn ook fraudeurs die doortrekken naar 10.000 euro.

Anderen spelen het anders. Zij lenen de digitale loonfiche van een collega die meer verdient en zetten er gewoon hun naam een coördinaten boven.

Arbeider wordt kader

Niet alleen het loon wordt vervalst. Ook het aantal personen ten laste, of de hoogte van de alimentatie. Sommigen prutsen zelfs aan hun statuut. Ze worden kaderpersoneel terwijl ze in werkelijkheid gewoon bediende of arbeider zijn.

Banken halen per jaar een paar honderd fraudeurs - exacte cijfers zijn er niet - uit de digitale kredietaanvragers .Die krijgen een fraudeproces aan hun broek. Wanneer de fraude aan het licht komt nadat de lening is goedgekeurd, dan kan die volledig teruggevorderd worden. Soms moet de fraudeur daarvoor dan zijn huis verkopen.