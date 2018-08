Shayna gaf haar lief met één schot “neuscorrectie die hij altijd al wou”: “De seks was het probleem in onze relatie”

De 27-jarige Shayna Hubers krijgt een herkansing om zichzelf te verdedigen tijdens het proces voor de “neuscorrectiemoord” op haar partner Ryan Poston. De vrouw uit Kenutcky schoot in 2015 één kogel in zijn gezicht. “De neuscorrectie die hij altijd al wou”, zei ze destijds schamper. Nu het vorige proces - en de bijhorende straf van veertig jaar cel - nietig is verklaard, probeert ze het nog eens met een nieuwe verdedigingstactiek: volgens haar was het hun slechte seksuele relatie die haar tot de drastische daden leidde.

Shayna Hubers was nog maar 21, toen ze de trekker overhaalde en één schot recht in het gezicht van haar partner mikte. “Zelfverdediging”, zo probeerde ze zichzelf te verdedigen in het proces dat volgde. “Ik was bang van Ryan. Ik had het gevoel dat ik moest doen wat hij mij opdroeg”, vertelde ze. Al vanaf het eerste moment voelde ze zich naar eigen zeggen onveilig bij hun date in een café in Lexington, toen hij naar haar bil greep onder tafel.

Anderhalf jaar later zou ze hun knipperlichtrelatie uitdoven met een schot in zijn neus, nadat hij haar letterlijk uit hun appartement gooide en een deur herhaaldelijk dichtsloeg tegen haar lichaam. “Hij zei me dat ik me meer op de achtergrond moest houden. Dat ik 25 procent minder moest babbelen. Dat ik mee moest doen aan een triootje met andere meisjes”, zei Hubers. Dus schoot ze hem neer. “De neuscorrectie die hij altijd gewild had”, reageerde ze later schamper.

De jury besliste in haar nadeel. Op 23 april 2015 kreeg ze een zware veroordeling: 40 jaar cel voor de moord op haar vriend. Maar één van de juryleden bleek later zelf al veroordeeld te zijn en het volledige proces werd nietig verklaard. Daarom kreeg Hubers opnieuw de kans om haar onschuld te bewijzen.

Nieuwe verdediging: slechte seksuele relatie

Nu de jonge vrouw een herkansing krijgt, gooit ze haar verdediging over een andere boeg. Woensdag vertelde ze dan ook voor de rechtbank dat de frustraties in hun relatie voortkwamen uit slechte seks. Hubers vertelde naar eigen zeggen aan Poston dat ze jarenlang als kind misbruikt was. “Maar daar bleef Ryan heel ongevoelig bij”, getuigde Hubers woensdag.

Haar destijds acht jaar oudere vriend had bovendien veel problemen op zijn werk als advocaat. Zijn frustraties werkte hij uit op zijn jongere vriendin. “De problemen escaleerden alleen maar toen hij steeds moeilijker kon klaarkomen.” In 2012 liep het echter volledig mis. “Hij dwong me. Hij wilde me iets laten doen in bed, dat ik absoluut niet wou. En dat veranderde alles”, aldus Hubers. Haar collega hoorde haar enkele dagen later zeggen “dat ze hem zou vermoorden”, een woorden die in daden werden omgezet.

Zij zal de komende dagen in de rechtbank alle details moeten vertellen over hun privéleven en de noodlottige avond. Dan zal de jury zich opnieuw beraadslagen. Of de straf opnieuw zo zwaar zal zijn, valt dus nog af te wachten.