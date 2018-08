Beerschot Wilrijk haalt Kameroense spits uit Finland

Antwerpen - Beerschot Wilrijk heeft de Kameroense spits Marius Noubissi aangetrokken. Hij komt over van het Finse Ilves Tampere en ondertekende donderdag een contract voor drie seizoenen (met een seizoen optie).

De 21-jarige Noubissi vond in de Finse competitie en Europees (in de Europa League tegen Slavia Sofia) vlot de weg naar de netten en stond volgens Beerschot Wilrijk op de radar van meerdere clubs, onder meer uit de Engelse Championship en bij een ploeg uit 1A.

“Ik koos toch voor KFCO Beerschot Wilrijk omdat deze club ambitie uitstraalt”, zegt hij op de website van de Ratten. “Door me een langdurig contract aan te bieden, toont KFCO Beerschot Wilrijk dat het in me gelooft. Ik heb vrienden in België en zij vertelden me dat dit de perfecte club is om door te groeien en me te laten zien. Dit is het midden van Europa. Nu ik hier ben, ben ik trouwens meteen gecharmeerd door het stadion. De fans zitten lekker dicht op het veld. Daar hou ik van.”

Beerschot Wilrijk, dat met 3 op 9 aan de competitie in 1B begon, betaalde voor Noubissi “een aanzienlijke transfersom”.

Nog donderdag nam de Antwerpse club afscheid van de 24-jarige Braziliaanse middenvelder Octavio Merlo Manteca. Hij speelde sinds vorige zomer op het Kiel maar kon er geen vaste waarde worden. Zijn contract is in onderling overleg ontbonden.