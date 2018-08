Neurochirurge UZ Leuven staat terecht voor moord op dochter (14)

Leuven - Neurochirurge Mehrnaz D. moet in Leuven terechtstaan voor moord op haar 14-jarige dochter in de zomer van vorig jaar. De kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel beslist of het 50-jarige gewezen medisch staflid van UZ Leuven verschijnt voor het assisenhof van Vlaams-Brabant dan wel voor de correctionele rechtbank. Dat vernam Belga in gerechtelijke kringen.

In het appartement van D. in Leuven werd op 26 juli 2017 het levenloze lichaam van het meisje aangetroffen. De vrouw bekende twee dagen later dat ze haar dochter had gedood. Ze zou depressief geweest zijn door twee gebeurtenissen in de privésfeer. Al enkele maanden was ze verwikkeld in een vechtscheiding. Bij de dochter was voor de tweede keer een hersentumor ontdekt.

Mehrnaz D. was gedurende twaalf jaar als neurochirurge en stafmedewerkster verbonden aan het universitaire ziekenhuis in Leuven. Ze wordt verdedigd door Jef Vermassen. Volgens de advocaat hoort zijn cliënte niet thuis in de gevangenis maar in een psychiatrische instelling. Hij ging bij de kamer van inbeschuldigingstelling tevergeefs in beroep tegen opeenvolgende beslissingen van de raadkamer om de voorlopige hechtenis te verlengen.

Volgens het psychiatrische rapport lijdt Mehrnaz D. aan een posttraumatische stressstoornis maar is ze wel degelijk toerekeningsvatbaar. Het gerechtelijk onderzoek in Leuven is afgerond. De neurochirurge wordt vervolgd voor de dood van haar dochter.

Het parket van Leuven kon het nieuws donderdag nog niet bevestigen. Meester Vermassen was onbereikbaar wegens vakantie in het buitenland.