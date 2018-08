Topmas Kinepolis: “Netflix is geen concurrent voor bioscopen”

Onlineplatforms zoals Netflix en Amazon Prime vormen geen concurrentie voor de bioscopen. Dat zei topman van bioscoopgroep Kinepolis Eddy Duquenne donderdag bij de voorstelling van de halfjaarresultaten.

“Mensen vinden de gezamenlijke beleving van een bioscoop nog belangrijk”, aldus Duquenne. Het aantal bioscoopbezoekers is op tien jaar proportioneel gedaald. “Maar ze geven wel meer uit.”

Om ervoor te zorgen dat mensen naar de cinema blijven komen, probeert Kinepolis de ervaring voor de bezoeker te verbeteren. Zo is er geïnvesteerd in zetels met extra confort, de zogenaamde “cosy seats” of kunnen bezoekers kiezen voor 4DX, een cinema-ervaring met bewegende stoelen en omgevingseffecten. Er wordt ook gedacht aan een aanbod “in stilte”, waarbij geen snacks, drankjes of gsm’s in de zaal binnenmogen, aan vertoningen enkel voor vrouwen of aan “escape rooms”.