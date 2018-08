Push-ups op het altaar: 600 euro boete voor videokunstenaar

De Duitse videokunstenaar Alexander Karle moet wegens een reeks push-ups op het altaar van de basiliek St. Johann in de West-duitse stad Saarbrücken een boete van 600 euro betalen. Dat heeft de rechtbank van die stad donderdag beslist.

Half mei werd de 40-jarige kunstenaar al door de rechtbank veroordeeld wegens huisvredebreuk en het verstoren van een religieuze eredienst. De omvang van de boete werd donderdag bepaald. De kunstenaar aanvaardde de boete.

Karle filmde de push-ups om een 92 seconden durend kunstwerk te produceren, dat hij onder de naam ‘Pressure to Perform’ op YouTube heeft gepost. De kunstenaar overweegt nog of hij de zaak voor het federaal grondwettelijk hof zal brengen omdat hij vindt dat het vonnis een schending is van zijn recht op artistieke vrijheid.