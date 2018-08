Simeon van Saksen-Coburg verliest kasteel aan Bulgarije

Simeon II van Saksen-Coburg, de laatste koning van Bulgarije en verwant aan de Belgische koninklijke familie, moet zijn kasteel teruggeven aan de staat. Dat heeft een rechtbank beslist.

Simeon II was koning van Bulgarije van 1943 tot 1946, hoewel hij bij de start van die termijn slechts zes jaar oud was. In 1946 werd de monarchie bij referendum afgeschaft en vertrok de koning in ballingschap. Pas in 1996, zes jaar na de val van het communisme, keerde hij terug naar zijn land, waar hij een politieke partij oprichtte. In 2001 werd hij verkozen tot eerste minister, een functie die hij vier jaar zou uitoefenen.

Bij het einde van de communistische republiek kreeg Simeon zijn kasteel in hoofdstad Sofia terug, naast andere bezittingen in het land. Die teruggave werd later aangevochten door de overheid. Als gevolg daarvan konden Simeon en zijn familie de eigendommen niet verkopen of commercieel benutten. Daarvoor trok hij al naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nu is beslist dat de voormalige koning het kasteel definitief moet teruggeven.