Steekpartij in restaurant: slachtoffer had klacht ingediend tegen ex-vriend

Een van de vrouwen die woensdagnamiddag met een mes werd doodgestoken in een restaurant in de Luikse gemeente Plombières, had een klacht ingediend tegen de dader, haar ex-vriend. Dat heeft het parket van Verviers donderdag bekendgemaakt.

“De vrouw, een veertiger, had al een klacht ingediend tegen haar ex-vriend. Dat had al tot maatregelen geleid”, zegt waarnemend procureur Nadège Vancrayebeck.

“De vrouw werd in de maand juli nog gehoord in die zaak en ze gaf toen aan dat de situatie wat gekalmeerd was”, aldus het parket. Lijkschouwingen moeten meer duidelijkheid verschaffen over de manier waarop de drie personen overleden zijn. “We kunnen op dit ogenblik nog geen informatie geven over de manier waarop de dader is omgekomen”, zegt het parket.

Twee verwonde klanten van het restaurant verblijven nog in het ziekenhuis, een van de twee verkeert in levensgevaar.