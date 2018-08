Belg opgepakt in Frankrijk nadat agenten hem verwarren met internationaal gezochte Nederlandse moordenaar

Een Belgische toerist beleefde donderdagochtend in de Franse Vogezen de schrik van zijn leven. Dat schrijft De Limburger. Agenten verwarden hem voor Jos Brech, de moordenaar van Nicky Verstappen, waarop hij in de boeien werd geslagen.

Twee vakantievierende politieagenten uit Amsterdam zagen de man aan voor de 55-jarige Jos Brech, de verdachte in de moord op Nicky Verstappen. Ze fotografeerden en filmden hem toen hij de straat overstak. De agenten waarschuwden direct de collega’s in Nederland. Na het zien van de beelden schakelden die de Franse gendarmerie in.

Binnen een half uur was de man opgespoord en aangehouden. Het bleek niet om Jos Brech te gaan, de Belg vertoonde wel enige gelijkenis.

Tips

Bij de politie zijn inmiddels honderden tips binnengekomen over Brech en diens verblijfplaats. Sinds april ontbreekt elk spoor van de verdachte. De politie houdt er rekening mee dat Brech in het buitenland zit. Daarom is het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Maar vermoedelijk wordt het een moeilijke klus om de man te vinden. De Nederlander is een survival-expert. Brech weet hoe hij in het woud een schuilplaats kan bouwen tegen de natuurelementen, en welke dieren en planten hij kan eten om in leven te blijven. Op die manier kan hij vermoedelijk nog een heel lange tijd onder de radar van de politie blijven.