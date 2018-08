Deze retro-wagen is het antwoord van Kalashnikov op Tesla

Kalashnikov, de Russische wapenproducent diversifieert verder en gaat nu ook elektrische auto’s maken. Tesla krijgt er een stevige concurrent bij.

Op een militaire beurs in Rusland heeft Kalashnikov vriend en vijand verrast. Kalashnikov was vooral bekend als wapenproducent. Met de legendarische AK-47 als paradepaardje. Maar nu zijn ze daar plots met… een wagen. Een elektrische wagen.

Licht blauw van kleur, met een erg retro-look en CV-1 genaamd. Dat is het Russische antwoord op de Amerikaans Tesla. “We hebben onze eigen elektrische auto ontwikkeld, gebaseerd op technieken die we zelf hebben ontwikkeld. Die technieken stellen ons in staat de concurrentie aan te gaan met andere bouwers van elektrische wagens, zoals Tesla. De internationale marktleiders hebben ons geïnspireerd maar we hebben ons eigen model ontwikkeld”, laat Kalashnikov in een mededeling weten.

Er werd niet bij gezegd wanneer de wagen juist in productie gaat en hoeveel hij gaat kosten.

Lang in moeilijkheden

Kalashnikov was lang een Russisch staatsbedrijf in moeilijkheden. Sinds de privatisering gaat het weer beter. Vooral dankzij staatsopdrachten.

Kalashnikov is getroffen door de internationale straffen tegen Rusland na de invasie in de Krim. Het mag geen wapens niet meer uitvoeren. Daarom diversifieert het bedrijf. Het maakt nu al paraplu’s, kledij en gsm-hoesjes. En straks dus ook elektrische wagens.