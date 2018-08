Drastische beslissing na dramatisch ongeval met 4 doden: zwart kruispunt in Maldegem gaat definitief dicht

Maldegem - Het kruispunt van de expresweg Antwerpen-Kust ter hoogte van de Celieplas in Maldegem gaat over enkele weken vervroegd dicht. Dat is het resultaat van een bijeenkomst van de gemeenten Sint-Laureins, Eeklo en Maldegem, wegbeheerder AVW (Administratie Wegen en Verkeer ) en de politiezones Meetjesland Centrum en Maldegem.

Het kruispunt heeft een bijzonder kwalijke reputatie en kwam enkele weken geleden nog maar eens in het nieuws toen een vrachtwagen er inreed op een file. Bij het ongeval waren verschillende voertuigen betrokken. In een van de aangereden wagens vielen toen niet minder dan vier dodelijk slachtoffers uit één en dezelfde familie.

“Tijdens de een meeting vanmiddag werd besloten om het punt vervroegd af te sluiten” zegt Franki Van de Moere (Samen), burgemeester van Sint-Laureins. “De dramatische gebeurtenissen van enkele weken geleden hebben rechtstreeks geleid tot deze ingreep. De lichten op het punt zullen verdwijnen net als de bestaande afrit richting Sint-Laureins. Verkeer dat vanuit onze gemeente richting Antwerpen of de kust wil zal voortaan via de tunnel aan de verbrandingsoven van Balgerhoeke moeten rijden.” De afslag richting Maldegem was reeds veel eerder afgesloten met betonblokken. AWV plant in 2019 een bijkomende brug voor fietsers en voetgangers op de plaats waar binnenkort het kruispunt gesloten wordt.