Poging tot hacking op Democraten was een test

Een vermoedelijke poging om het Democratic National Committee (DNC), het bestuur van de Democratische Partij, te hacken, was slechts een veiligheidstest. Dat is donderdag te horen bij de partij.

De cyberbeveiligingsfirma Lookout, die overigens niet voor het DNC werkt, ontdekte laat op maandagavond een valse loginpagina en waarschuwde meteen het clouddienstplatform DigitalOcean, waarop de pagina werd gehost. De Democraten schakelden daarop de federale recherche FBI in. Nu blijkt het te gaan om een veiligheidstest, laat de partij weten in een mededeling. De Democraten geven geen verdere informatie.

De Amerikaanse overheid is bijzonder alert voor hacking, omdat er gevreesd wordt voor pogingen om de parlementsverkiezingen in november te beïnvloeden. Aanwijzingen dat Rusland zich bemoeide met de presidentsverkiezing in 2016 worden steeds groter.