Antwerpse student op zoek naar “held” die hem en zijn collega beschermde tijdens gevecht: “Hij heeft echt zware klappen gekregen”

Antwerpen - Anis Agris, een student uit Antwerpen, is op zoek naar de man die hem en een collega heeft beschermd tijdens een gevecht en zelfs enkele rake klappen moest incasseren. “Het was waanzin”, schrijft de man op Twitter. Via sociale media hoopt de jongeman nu in contact te komen met zijn held.

Agris had er net een nacht opzitten bij een nachtclub aan de Rijnkaai. Normaal zou hij een taxi naar huis nemen. Maar met zijn laatste euro’s betaalde hij uiteindelijk de taxirit van een jonge vrouw. Ze stapte in aan de taxiplaats op de Schippersstraat. “Zo kon iedereen rustig naar huis”, vertelt de jongeman op Twitter.

(lees verder onder de tweet)

Aan de kerel dat ingreep toen een vriendin van mij werd lastiggevallen deze morgend op de lange koepoortstraat in’t stad en klappen heeft geïncasseerd terwijl die ocharme naar zen werk ging omdat hij is blijven staan om te helpen. We hebben die kerels te pakken! You da MVP — Anis Agris (@AnisAgris) August 22, 2018

Omdat hij op dat moment zelf geen geld meer had voor een taxi, besloot hij dan maar te voet naar huis te wandelen, richting de Groenplaats. Maar ter hoogte van de Korte Koepoortstraat liep het plots mis. Er kwam een zwarte Mercedes naast hem rijden, waaruit plots zijn naam weerklonk. Het bleek van een vrouwelijke collega te komen. Zij was met twee mannen meegereden maar vroeg aan Agris of ze met hem mocht meestappen en stormde de wagen uit.

“Maar toen stapte de man op de passagiersstoel plots uit en hij begon te roepen tegen mij”, doet Agris zijn verhaal op Twitter. Hoewel het zelfs tot doodsbedreigingen kwam, wist de jongeman afstand te bewaren tot de agressor. Toen ook de bestuurder uitstapte en zijn riem bovenhaalde, escaleerde de situatie. Agris probeerde te vluchten, maar de twee mannen uit de Mercedes kwamen hem achterna.

Hulp uit onverwachte hoek

Zijn collega kwam nog tussenbeide om hem te beschermen, maar het tweetal trok haar weg, spuwde in haar gezicht, trok aan haar haren, gaf haar een paar klappen in het gezicht, om haar uiteindelijk tegen de grond te trekken. Tot er uit het niets plots een oudere man kwam opdagen. En niet veel langer een jongere man. Daardoor kon zijn collega gaan lopen. “Die hebben echt klappen opgevangen voor ons. Vooral die oudere man. Zodra mijn vriendin vrij was, zijn we gaan lopen om de politie te bellen”, schrijft Agris. “Intussen bleef die oudere man die kerels tegenhouden, tot we weg waren. Wat waanzin was, want het ging echt om twee beren van venten.”

Op zoek naar de held

Toen er heel wat buren in de straat kwamen kijken waar het tumult precies vandaan kwam, zetten de daders het op een lopen. Toch konden twee mensen hun nummerplaat noteren. De politie heeft de agressors volgens Agris intussen te pakken gekregen. De jongeman die hem kwam helpen, heeft hij alvast uitgebreid kunnen bedanken (lees verder onder de twitterfoto).

Hero nr. 1 bloed nog op zen trui, echt dankbaar dat hij erbij was pic.twitter.com/iprd71wQNR — Anis Agris (@AnisAgris) August 22, 2018

Maar van de oudere man, die na de vechtpartij gewoon doorwandelde naar zijn werk, heeft hij tot nog toe geen spoor. “Hij was een gewone man die op weg was naar zijn werk, maar toch ingreep omdat er een vrouw in gevaar was. Buiten hem was er niemand op straat op dat ogenblik, we hebben geluk gehad”, aldus nog de jongeman aan Het Laatste Nieuws. Via een oproep op Twitter hoopt Agris alsnog in contact te komen met zijn held. “Ik hoop dat hij zo kan geïdentificeerd worden.”