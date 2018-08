Per toeval begonnen met rugby, en nu zo goed dat hij op zijn 15de al naar Engeland mag

Appels / Dendermonde -

Per toeval schreef hij zich als zesjarige in bij de rugbyclub, maar het was zijn trainers onmiddellijk opgevallen hoe getalenteerd Aimé Césaire Muhirwa uit Dendermonde wel is. En de coaches van een Engelse toprugbyploeg ook, die hem nu op zijn vijftiende richting een prestigieuze sportschool over het Kanaal sturen. “Ik vind het moeilijk om van mijn mama en broers weg te gaan. Maar zo’n grote kans moet ik grijpen.”