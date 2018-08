Vlaming laat zijn naakt lijf beschieten met paintball: “Heb duizend wondjes op mijn lijf”

Marven Vantorre (34) is terug. En als je die niet kent, dan klinkt ‘Muzze en Vantorre’ je misschien wel bekender in de oren. Het duo bracht liedjes uit als ‘Frisco in den disco’ en ‘Coca cola’. Maar vandaag gaat Marven dus solo, en noemt hij zichzelf ‘Vantorre de Stuntman’.

Een heel Youtube-kanaal vol gevaarlijke filmpjes heeft ie, Marven Vantorre. Al dateert het laatste al van twee jaar geleden. De man liet bijvoorbeeld al eens een nagel in zijn arm vijzen, en ging ook al op spijkers zitten. Maar na een korte pauze is hij nu dus terug met meer gevaarlijk materiaal.

“Jipse dinge, we gaan eens het paintballrecord ‘vangen’ doen”, klinkt het op zijn facebookpagina. De West-Vlaming ziet er dan nog gelukkig uit, maar zo’n halve minuut later is zijn humeur helemaal gedraaid. “Stop! Ik kan niet meer, stop met schieten!”. Zijn lichaam na de “schietpartij” ziet er niet mals uit. Een rug en benen vol wondjes van de paintballwedstrijd, of zoals zij het noemen: pijn bal wedstrijd. “Wie vangt er meer dan mij?”, vraagt Vantorre nog. Maar vooral: “Het is om te zeggen dat we terug zijn. B’rah!”