Wat als... er geen akkoord komt over de Brexit?

De Britse regering is een tegenoffensief gestart om de doemscenario’s over een Brexit zonder overeenkomst de kop in te drukken. Het regent al weken waarschuwingen over de chaos die de Britten zal wachten bij een “no-deal”. Vervelend is echter dat de nota’s die de natie gerust zouden moeten stellen, net een aantal voorspellingen bevestigen. Met als rode draad: het dagelijkse leven wordt een pak duurder.