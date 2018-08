Dode en twee zwaargewonden bij aanrijding tussen motor en bestelwagen

Wilrijk - In het Antwerpse district Wilrijk is donderdagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met een bestelwagen op de R11. Dat zegt de lokale politie.

Het slachtoffer was op slag dood. In de bestelwagen raakte de passagier, een vrouw, levensgevaarlijk gewond. De bestuurder liep eveneens ernstige verwondingen op, maar verkeert niet in levensgevaar.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar alles wijst erop dat de motorrijder in de flank van de bestelwagen reed toen die laatste wilde afslaan naar de Jules Moretuslei.