Dakloze man liegt over ramp in Grenfell-tower en laat hotelfactuur van tienduizenden euro’s achter. En daar bleef het niet bij

Het Britse gerecht heeft opnieuw een Grenfell-fraudeur kunnen ontmaskeren. Deze keer gaat het over een man die beweerde dat hij zonder appartement was gevallen door de ramp. Daardoor kon hij maandenlang gratis op hotel verblijven. En daar bleef het niet bij.

Derrick Peters (58), een dakloze man, heeft toegegeven dat gelogen heeft over de ramp in de Grenfell-tower. Na het inferno in het appartementsgebouw, waarbij 72 doden vielen, gaf hij zich op als één van de bewoners die zonder flat was gevallen. Om zijn stelling kracht bij te zetten, beweerde hij dat hij er samenwoonde met Steve Power. Op die manier vond hij een voorlopig onderkomen in het Park Grand Hotel in Kensington. Daar verbleef hij van juni 2017 tot januari 2018. Goed voor een factuur van … 44.000 euro.

Maar daar bleef het niet bij. Tijdens zijn hotelverblijf roofde hij ook nog eens 3.000 euro aan juwelen en elektronica uit een flat in het westen van Londen. Die misdaad gaf hij kort nadien toe. Al vroeg hij aan de rechter om vergiffenis omdat hij zogezegd een slachtoffer was van de Grenfell-ramp. Hij kreeg uiteindelijk een werkstraf en kon rustig verder verblijven in het hotel.

Toch kreeg het gemeentebestuur stilaan achterdocht. Zijn flatnummer bleek namelijk niet te bestaan. Bovendien is hij op geen enkele opname van een beveiligingscamera van het appartementsgebouw te zien. De dochter van Steve Power, zijn zogenaamde flatgenoot, beweerde trouwens dat de twee nooit hebben samengewoond. Nog tragischer: Power kwam zelfs om het leven in de brand. Diens dochter Rebecca kon dan weer ontsnappen.

Profiteren

“Derrick Peters heeft gelogen over zijn verblijf in de Grenfell-tower en wou daarmee profiteren van de voordelen die normaal voorzien zijn voor de overlevers van de brandhaard”, klinkt het bij procureur Kate Mulholland. “Hij heeft nadien dezelfde leugen gebruikt om een rechtbank te misleiden, om op die manier een gevangenisstraf te ontlopen. Dat is niet alleen een ernstig misdrijf, maar het liet hem ook toe om verder te profiteren van de belastingbetaler door nog een tijdje gratis op hotel te verblijven.”

Peters kwam donderdag voor de rechter en kent vermoedelijk vrijdag zijn straf. In totaal is er al van tien mensen geweten dat ze misbruik maakten van de Grenfell-ramp, om zo op een bepaalde manier munt te slaan uit de tragedie. Vijf onder hen zitten intussen al achter de tralies.