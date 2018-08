Vakbonden slaan alarm: Belgisch leger vindt geen soldaten meer

De legervakbonden slaan alarm: onze strijdmacht wordt bedreigd door een gigantische leegloop. “Sinds maart zijn er al 1.000 militairen minder. We zijn nu onder de 27.000 manschappen gezakt.” De vakbonden vrezen dat Defensie steeds meer taken niet meer kan uitvoeren omdat of de kennis of de manschappen zijn verdwenen.

“Een triest record”, zegt legervakbond ACMP onomwonden. “Defensie telt vandaag minder dan 27.000 militairen, nadat tussen maart en juli bijna 1.000 militairen het leger verlieten”, aldus Yves Huwart van de onafhanke­lijke militaire vakbond. De vertrekkers veranderen ofwel van job, of gaan met pensioen. Maar voor de vakbond is het hoe dan ook een ­teken aan de wand dat het met de getalsterkte én de inzetbaarheid van ons armlastige leger van kwaad naar erger gaat.

“Defensie heeft weliswaar aan­gekondigd dat de komende vier jaar 7.400 nieuwe militairen worden aangeworven”, aldus Huwart. “Maar gaan ze die mensen vinden, gelet op de vele openstaande jobs elders, die veel beter betalen en waar je ’s avonds niet in een kazerne maar in je eigen bed ligt? Mijn eigen zoon lacht me uit als ik vraag of hij niet in het leger wil.” Een jonge militair, zonder ge­specialiseerde vooropleiding, verdient ongeveer 1.500 euro netto per maand.

Het leger wordt al jaren gecontroleerd afgebouwd. Maar nu dreigt de combinatie van massale pensionering en moeilijke rekrutering de werking van een aantal diensten onmogelijk te maken.

Knowhow gaat verloren

Huwart vreest dat Defensie door de leegloop steeds meer taken niet langer kan uitvoeren, omdat het ofwel aan gespecialiseerde kennis of aan manschappen ontbreekt. “Sommige militairen die vandaag met pensioen gaan, bezitten een schat aan kennis over de wapensystemen waarmee ze jarenlang werkten. In principe zorg je op tijd voor jonge mensen, zodat die knowhow niet verloren gaat. Maar die jonge mensen zijn niet overal op tijd gevonden.”

En alsof Defensie nog niet hard genoeg kreunt onder het personeelsgebrek, kraakt de organisatie ook onder het opleiden van zo veel nieuwe mensen. “We zijn jarenlang gewoon geweest om 600 à 700 mensen per jaar op te leiden. Nu wil Defensie dat plots bijna verdrievoudigen”, zegt Edwin Lauwereins van de liberale legervakbond VSOA.

Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) beklemtoont dat er wel degelijk volop nieuwe mensen worden aangeworven. “Volgens de signalen die wij ontvangen, is er wél voldoende interesse voor een job bij het leger”, aldus zijn woordvoerster. “We hebben zwaar geïnvesteerd in een moderne rekrutering, via onder andere sociale media. Het doemdenken van de vakbonden werkt alleen maar contraproductief.”

Niettemin beseft ook Defensie dat de combinatie van veel vertrekkende militairen en een problematische rekrutering de komende jaren een ­gigantische uitdaging vormt. Legerstafchef Marc Compernol waarschuwde de overheid er al geregeld voor dat bijna de helft van de huidige militairen de komende jaren met pensioen gaat. En onlangs gaf hij toe dat een aantal eenheden hun taken moet inperken, als er niet snel nieuwe mensen worden gevonden. Hij had het onder meer over de reddingshelikopters boven zee, vermits nogal wat personeels­leden die de helikopters onderhouden op de rand van hun pen­sioen staan.

Defensie moet sowieso afbouwen. De regering besliste vorig jaar dat het leger tegen 2030 nog slechts 25.000 manschappen mag tellen. “Maar die afbouw moest gecontroleerd gebeuren, zodat alle eenheden blijven functioneren”, aldus nog Edwin Lauwereins van VSOA. “De afbouw is ook gekoppeld aan de ingebruikname straks van nieuwe wapensystemen waarvoor minder mensen nodig zijn. Vandaag stellen we echter vast dat op steeds meer plekken gaten vallen die extreem moeilijk op te vullen zijn door onervaren nieuwkomers. Dat belooft als de regering straks Defensie dringend nodig heeft.”