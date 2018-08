Meer dan 200 mensen willen hun grote boodschap afstaan voor de wetenschap

Maar liefst 215 mensen, vooral vrouwen, hebben de voorbije twee weken gereageerd op een oproep van de nieuwe stoelgangbank van het UZ Gent. Het ziekenhuis is op zoek naar 25 gezonde mensen die bereid zijn om regel­matig stalen van hun uitwerpselen te doneren. Die worden dan gebruikt voor transplantaties om de darmflora te herstellen bij ernstig zieke mensen.

Van de 215 geïnteresseerden zijn intussen meer dan honderd kandidaten aan de selectieprocedure begonnen. Die is streng. Zo valt iedereen af die te ver weg woont van het ziekenhuis, die met obesitas kampt of geregeld in contact komt met zieken. Elke kandidaat ondergaat ook meerdere medische tests. Pas over drie maanden weten de artsen of ze voldoende nieuwe donoren hebben.

U kunt zich nog altijd aanmelden via de site uzgent.be/gsb.