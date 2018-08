“Hij kan al in Polen of in Spanje zitten”: team speurhonden reconstrueert hoe voortvluchtige moordverdachte in wildernis overleeft

Zijn vrienden begonnen zich zorgen te maken. Want ze hadden al een tijdje niets meer vernomen van de 55-jarige Jos Brech. Dus schakelden ze Esther van Neerbos in. De vrouw die Signi Zoekhonden leidt, een Nederlandse vzw die zelf speurhonden opleidt. Ze trok in mei drie keer naar de Vogezen om de hem te gaan zoeken. Dezelfde man van wie afgelopen woensdag plots bekendraakte dat hij de hoofdverdachte is van de moord uit 1998 op Nicky Verstappen (11). De zoek­honden konden het spoor oppikken, en uit wat Van Neerbos vertelt, kunnen we af­leiden dat Brech zich uit­stekend weet te redden.

