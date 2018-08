Goed nieuws voor de fans: ook Fellaini en Dembélé blijven Rode Duivel

Na Vincent Kompany (32) gaan nu ook Marouane Fellaini (30) en Mousa Dembélé (31) door bij de Rode Duivels. Dat betekent dat bondscoach Roberto Martinez ook voor de komende EK-campagne over alle spelers uit zijn succesvolle WK-selectie kan beschikken.

Vincent Kompany liet woensdag al weten voort te doen als Rode Duivel. De twee andere Duivels die twijfel zaaiden over hun toekomst bij de nationale ploeg, Marouane Fellaini en Mousa Dembélé, doen dat nu ook.

In de entourage van Fellaini viel te noteren dat hij graag nog een verlenging breit aan zijn internationale carrière die hem nu al 87 interlands opleverde. Fellaini had begin dit kalenderjaar nog gezegd dat hij het na het WK voor bekeken zou houden. Een uitspraak waar hij daarna gedeeltelijk op terugkwam door te zeggen dat hij na het WK zou beslissen. Nu doet hij er nog een campagne bij.

Het gegeven dat hij zijn contract bij het Engelse Manchester United gewoon verlengde en niet ergens in een exotisch land voor het vele geld ging spelen, heeft er alles mee te maken. Hij tekende tijdens het WK op Old Trafford een nieuwe verbintenis die hem de komende twee jaar, plus een optie op nog een jaar, nog aan Manchester United bindt. Fellaini speelde op het WK in Rusland in vijf van de zeven wedstrijden mee en dat gaf hem nog zin om door te gaan.

“Hij zal nog zo lang mogelijk voor de Rode Duivels blijven spelen”, aldus een intimus. Fellaini speelde zijn eerste interland in februari 2007.

Mousa Dembélé heeft nooit gezegd dat hij zou stoppen, maar zaaide wel twijfel over zijn toekomst. De 80-voudige international vertelde op het WK, waar hij in vier wedstrijden in actie kwam, dat hij er nog eens over moest nadenken. Dembélé sukkelt geregeld met blessures. Bovendien liet hij net als Fellaini zijn toekomst als Rode Duivel afhangen van een eventuele transfer. Die is er niet gekomen, want hij staat nog altijd onder contract bij Tottenham Hotspur in de Premier League.

Schotland en IJsland

Bij Dembélé is de beslissing wel ‘voorlopig’. De middenvelder, die al in mei 2006 voor de Rode Duivels debuteerde, houdt zich ‘tot nader order’ beschikbaar. Hij is er nog niet volledig uit of hij de volledige campagne voor het EK 2020 zal meemaken. Maar voor de oefeninterland in Schotland (7 september) en de wedstrijd in het kader van de Nations League in IJsland (11 september) is Dembélé gewoon beschikbaar.

Andere dertigers, zoals Dries Mertens (31), Simon Mignolet (30), Thomas Vermaelen (32), Jan Vertonghen (31) en eergisteren dus Vincent Kompany lieten al weten dat ze voortdoen.

Volgende week vrijdag maakt bondscoach Martinez zijn selectie voor Schotland en IJsland bekend. Radja ­Nainggolan en Steven Defour, beiden niet op het WK, blijven bij hun besluit zich niet meer beschikbaar te stellen.