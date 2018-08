De wervelwind Marc Coucke is definitief gepasseerd bij KV Oostende. Hugo Broos (66) is de man die het nieuwe KVO moet bouwen door de zware Coucke-contracten te lozen en véél goedkopere spelers te halen. Na jaren als coach is Broos voor het eerst echt sportief directeur. Een nieuw leven.

