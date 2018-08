Schepen wegens homofobe uitspraken uit PS gezet

PS heeft de partijkaart van Henri Huygen ingetrokken nadat de voormalige schepen van Ans, in de provincie Luik, beschuldigd werd van homofobe uitspraken. Dat heeft het crisiscomité van de socialistische partij donderdagavond in Luik na een lange hoorzitting met Huygen beslist, zo vernam Belga.

Huygen kwam in opspraak nadat hij afgelopen vrijdag tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes zou hebben uitgevoerd vlak bij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat “men dit bij de MR gewoon is”. Daarmee zou hij hebben gealludeerd op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Huygen zou nadien nog een stapje verder zijn gegaan door te stellen dat “relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn” en zou zijn woorden ook hebben herhaald in het bijzijn van Cialone.

Die laatste liet zaterdag al weten dat hij een klacht ging indienen. Dinsdag meldde het Luikse parket dat het een gerechtelijk onderzoek heeft geopend naar Huygen.

Zelf spreekt Huygen van valse beschuldigingen. Toch kondigde de politicus zondag al aan dat hij ontslag zou nemen als schepen voor Gelijke Kansen en zou afzien van zijn kandidatuur voor PS bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij stond op de 5de plaats van de lijst.