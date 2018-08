CLUBNIEUWS. Ex-jeugdinternational op weg naar Cercle, keeper Oostende geniet interesse uit Frankrijk

Het einde van de transferperiode nadert en dus willen heel wat clubs nog koopjes doen. Wij verzamelden al het clubnieuws voor u.

CERCLE BRUGGE - Voormalig toptalent wil carrière nieuw leven inblazen

Alper Ademoglu (20) staat op het punt om een contract te tekenen bij Cercle Brugge. Ademoglu, die in Brugge al even op proef is, heeft de Belgisch-Turkse nationaliteit en was altijd jeugdinternational. De centrale middenvelder gold als een groot talent en speelde in de jeugd bij Genk en Anderlecht. In 2016 koos hij voor Schalke 04, maar nadien verdween hij uit beeld. In januari verhuisde hij naar het Turkse Bursaspor, maar ook daar kwam hij niet aan de bak. Bij Cercle hoopt Ademoglu zijn carrière nu nieuw leven in te blazen. Vanmiddag wordt nog een laatste keer getraind en nadien trekt de groep op afzondering naar Antwerpen. Guyot en assistent Tavenot gingen vorige week zondag Antwerp alvast zelf scouten tegen Club Brugge. Tormin en Etienne zijn fit, maar men wil geen risico’s met hen nemen.Irvin Cardona revalideert verder bij Monaco, ook Appin werkt nog een achterstand weg en is voorlopig dan ook nog niet wedstrijdklaar.

OOSTENDE - Franse tweedeklasser volgt Dutoit

De Franse tweedeklasser Auxerre volgt KVO-doelman William Dutoit, maar hij is er niet de eerste keuze. Dutoit verloor bij Oostende zijn positie tussen de palen aan Fabrice Ondoa. Joseph Akpala (31) heeft voor een seizoen met optie getekend bij het Saudische Al-Faisaly, de club van coach Mircea Rednic. Bij KV Oostende was zijn contract afgelopen. Gert Verheyen maakte gisteren zijn twintigkoppige selectie bekend voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Logan Ndenbe is er niet bij, want de linkerflank heeft last van de knie. Laurens De Bock zit in de selectie en krijgt zo goed als zeker minuten. Ook Bjelica, die mogelijk alsnog andere oorden opzoekt, zit in de selectie. Het wordt afwachten wie van de twee in de basis verschijnt op links. Vanavond vallen voor de wedstrijd nog twee namen af. Van 18 tot 19 uur is er happy hour op het Maes Pils-plein.

ANDERLECHT - Lambrecth naar Tienen

Dylan Lambrecth, speler op overschot bij Anderlecht, tekende een contract bij Tienen.

KV KORTRIJK - Kaminski sluit opnieuw bij de groep aan

Kaminski (voet) werkte een individuele training af met keeperstrainer Berthelin. Vandaag zal hij weer bij de groep aansluiten. De wedstrijd in Charleroi komt waarschijnlijk te vroeg. De kans is groot dat Bruzzese het vertrouwen behoudt. Ouali is lichtgeblesseerd met last aan de adductoren en trainde nog individueel. Het is afwachten of hij wedstrijdfit geraakt. Rolland had ook een lichte blessure en trainde individueel, maar hij mist de wedstrijd tegen Charleroi sowieso wegens een schorsing.

AA GENT - Gentse jeugd aan de slag in China

Een piepjong U15-team van AA Gent neemt deze week deel aan de prestigieuze Mare Nostre Cup in Kunming, de hoofdstad van de provincie Yunnan dat in het zuidwesten van China ligt. De Buffalo’s wonnen hun drie groepsduels al op het toernooi, waar ook Spaanse, Duitse en Deense clubs actief zijn. In de kwartfinale bleek een Chinees team net te sterk: 2-1. De resterende dagen zal AA Gent nog oefenduels spelen tegen de andere Europese teams in Kunming, waarna ze weer afreizen naar België.

ZULTE WAREGEM - Baudry is terug wedstrijdfit na ziekte

Francky Dury kan rekenen op een bijna volledig fitte kern. Alleen Kingsley Madu revalideert nog van een scheur aan de adductoren. Marvin Baudry keert terug in de wedstrijdselectie nadat hij de partij op Cercle Brugge noodgedwongen moest laten schieten door ziekte. Wellicht staat hij gewoon weer aan de aftrap en verhuist Marco Bürki weer naar de bank. Er is opnieuw geen plaats voor Johan Bjørdal. De centrale verdediger mag/moet vertrekken. Interesse in de Noor is er nog niet.

ANTWERP - Owusu voor het eerst opgeroepen voor nationale ploeg

Het duo William Owusu en Daniël Opare behoort tot de achttienkoppige selectie waarmee Ghana het op 8 september opneemt tegen Kenia. Vooral voor Owusu is dat een zeer bijzondere gebeurtenis, want het is de eerste keer in zijn carrière dat de 28-jarige spits geselecteerd wordt. Voor rechtsachter Opare is het de eerste selectie in meer dan negen maanden tijd. Voor de donderdagtraining bleven Yatabaré, Borges en Batubinsika weer binnen. Die eerste twee zouden wel fit geraken voor zaterdag.

STVV - Teixeira en Legear zijn opnieuw fit

Iedereen trainde voluit mee, behalve de jonge doelmannen Wenssens en Herbots. Teixeira en Legear zijn weer fit. De uitwedstrijd van STVV op Sclessin morgen belooft een zware klus te worden. Al ruim een jaar is Standard in eigen huis ongeslagen. De laatste nederlaag die de Rouches op Sclessin leden, dateert al van 18 augustus 2017. Toen kwam Zulte Waregem met 0-4 winnen. Zware cijfers, maar vervolgens bleef Standard 23 officiële thuiswedstrijden zonder verlies. Geen club in België doet beter.

WAASLAND-BEVEREN - Vier spelers opgeroepen voor nationale ploeg

Vier spelers kregen een brief met een definitieve selectie voor hun nationale elftal. Aleksandar Boljevic (Montenegro) werd geselecteerd voor de UEFA Nations Cup en speelt met zijn land tegen Roemenië (7 september) en Litouwen (10 september). Nana Opoku Ampomah (Ghana), Djihad Bizimana (Rwanda) en Rafidine Abdullah (Comoren) zitten allen in de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup: Ghana-Kenia (8 september), Comoren-Kameroen (8 september) en Rwanda-Ivoorkust (9 september).