Voetbalbond geeft Thierry Henry nog niet op

Thierry Henry, de voorbije twee jaar assistent van bondscoach Martinez, wordt de jongste dagen nadrukkelijk genoemd als nieuwe coach van Bordeaux, gisteren de tegenstander van AA Gent. De voetbalbond wil echter verder met de 41-jarige gewezen topspits als assistent en heeft hem ondanks de hardnekkige berichten dus nog niet opgegeven. Zeker nu Martinez’ vaste assistent Graeme Jones naar West Brom vertrok.

“Er zijn afspraken gemaakt en grote mensen respecteren die”, aldus technisch directeur Chris Van Puyvelde, die gisteren samenzat met de bondscoach om de opvolgingsdossiers te bespreken. “Of dit een boodschap is naar Henry? Neen, ik zeg dit in het algemeen. We hebben altijd een correcte relatie gehad. Volgende week vrijdag, bij de bekendmaking van de selectie voor de wedstrijden tegen Schotland en IJsland, willen we de hele staf presenteren. We hebben een budget en daarmee gaan we aan de slag. Alles moet daarin passen, ook de eventuele contractverlengingen van de andere stafleden. Zo is het ook niet zeker of er opnieuw een T2 én een T3 komt. Belgen of buitenlanders? Dat zal je wel zien. We kregen veel sollicitaties binnen, maar de nieuwe moet in het profiel passen. Alles dient in harmonie met de bondscoach te worden beslist. Zoals we dat altijd al deden.”