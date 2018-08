Nieuwe studie: alcohol, hoe weinig ook, is altijd gevaarlijk voor gezondheid

Zelfs één glas wijn of bier per dag drinken vormt een gezondheidsrisico, volgens een groot onderzoek naar de frequentie en impact van alcoholgebruik. In 2016 veroorzaakte alcohol liefst 2,8 miljoen doden, blijkt uit de studie.

De wereld telt 2,4 miljard drinkers, waarvan 63 procent mannen zijn. Een op de drie alcoholdrinkers sterft aan alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen, volgens de studie die ‘nul alcohol’ bepleit.

De studie, die vrijdag is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, beoordeelde de alcoholconsumptie en de effecten op de gezondheid daarvan in 195 landen tussen 1990 en 2016.

In 2016 was alcoholgebruik de zevende risicofactor voor vroegtijdige sterfte en handicaps wereldwijd en de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen van 15 tot 49 jaar (door verkeersongevallen, zelfmoorden, tuberculose, enz. gelinkt aan alcohol).

Eén drankje per dag drinken gedurende één jaar verhoogt bij personen van 15 tot 95 jaar het risico op het ontwikkelen van een van de 23 gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcohol (kanker, hart- en vaatziekten, beroerte, cirrose, ongevallen, geweld, enz.) met 0,5 procent in vergelijking met niet-drinkers, zeggen de auteurs.

Dat komt overeen met een sterftecijfer van wereldwijd 100.000 sterfgevallen per jaar bij mensen die één drankje per dag drinken, zegt dr. Emmanuela Gakidou van het Institute of Metrology and Health Evaluation (IHME, University of Washington in Seattle), co-auteur van de studie.

Wie twee drankjes per dag drinkt, loopt al 7 procent meer risico op de gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcohol.

Mythe dat één of twee glazen goed is

Volgens Gakidou ondersteunen de bevindingen ander recent onderzoek dat “duidelijke en overtuigende correlaties tussen alcoholgebruik en vroegtijdig overlijden, kanker en cardiovasculaire problemen” heeft gevonden. Van de overlijdens door kanker was 27,1 procent bij vrouwen en 18,9 procent bij mannen ouder dan 50 jaar gelinkt aan hun drinkgewoontes.

“De mythe dat een of twee glazen per dag goed voor je zijn, is slechts een mythe”, zegt Gakidou.

De onderzoekers zagen dat kleine hoeveelheden alcohol wel degelijk enige bescherming boden tegen hartziekte, en mogelijk diabetes en beroertes, maar dat de voordelen helemaal niet opwogen tegen de negatieve effecten.

Alleen ‘nul alcohol’ minimaliseert het risico op ziekte. Volgens de onderzoekers zouden overheden de bevolking dan ook moeten adviseren helemaal geen alcohol te drinken.